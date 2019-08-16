基本工資調漲仍追不上房價 北市買新房不吃不喝近30年

2019-08-16 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



勞動部近日調整基本工資，月薪調整3%，時薪調整5%，但遠追不及高房價的壓力。591新建案統計，全台六都及新竹縣市新案的中位房價，對比家戶可支配所得中位數，台北市需要不吃不喝28.8年，才能買的起一戶新房，惟桃竹一帶房價較親民，房價所得比落在10倍以內。

數字科技（5287）旗下的591新建案統計，在售新建案中，六都與新竹縣市總價中位數，對比主計處最新家戶可支配所得中位數相除，計算出六都與新竹縣市新建案房價所得比數值。

數據顯示全台買房最難就是台北市，新建案總價中位數超過3,000萬元，買新房需要約28.8年不吃不喝，若加上生活必須花費，多數人一輩子都無法在北市買新房，只能等父母贈與或繼承老屋。

房價次高的新北市，近年來重劃區大量推案以及交通、新商場建設議題不斷，對於房價有一定的推升度，部分像是板橋、永和等市區，房價幾乎追上北市蛋白區，新建案總價中位數也來到1,568.5萬元，房價所得比算下來也要16.5倍。

此外，台中、台南及高雄等中南部三大縣市，雖然根據官方資料，今年上半年移轉棟數同期相比年增率都有5~20%的增幅，就可嗅出熱度，但其實房價也不是太平易近人，雖然總價中位數都壓在千萬內，但收入相對雙北較低，家戶年所得都低於百萬元，因此都要超過10年不吃不喝才能夠一圓買房夢。