最新無薪假人數飆至2,012人 創今年新高

2019-08-16 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部今日公布最新一期無薪假實施事業單位統計，截至8月15日，共計26家事業單位實施無薪假，實施人數2,012人，創下今年以來新高紀錄。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

繼去年底國瑞汽車爆發大規模員工放無薪假事件後，勞動部今（16）日公布最新一期無薪假實施事業單位統計，截至8月15日，共計26家事業單位實施無薪假，實施人數2,012人，較上期增加1,341人，創下今年以來新高紀錄。

勞動部證實，新一波無薪假主要以金屬和機械業為主，也包含工具機產業，其中還有上市櫃公司。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，已與經濟部聯繫，以提供廠商產業必要的協助，也要求勞動部勞動力發展嚴密控管實施無薪假廠商，在無薪假期間不可再新聘外勞，也不可以發生本勞放無薪假，但外勞卻沒有實施的情形。

勞動部指出，上期（截至7月31日止）實施無薪假家數計20家，實施人數671人。根據統計，上期事業單位中，目前已有五家停止實施，另外新增11家，累計增加六家，實施人數增加1,341人。

勞動部指出，本期人數增加，主要是因景氣影響緊縮產能的部分個案實施人數較多所致，經由勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間及減少工資；勞動部已經協同經濟部、地方勞工行政主管機關持續關注實施情勢。

勞動部說明，勞雇雙方協商減少工時及工資者，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資（目前為23,100元），以維護邊際勞工的經濟生活。

勞動部強調，雇主如因景氣影響，需與勞工協商減少工時，仍應遵循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並參考勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）與員工簽訂書面協議，以免無謂勞資爭議。

事業單位如有任何違法情事，勞工也可就近向當地勞工行政主管機關（各直轄市、縣、市政府勞工局處或社會局處）或勞動部專線（0800-085151）申訴，將立即依法查處。

同時，為協助在職勞工利用暫時減少正常工時期間參加訓練，勞動部推動「充電再出發訓練計畫」，一旦掌握縮減工時事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練的課程，或該企業申請辦理的課程，持續發展及提升個人所需技能。

勞動部表示，除了補助自行辦理訓練的事業單位最高新台幣190萬元訓練費用外，訓練期間另提供勞工訓練津貼，訓練津貼比照勞動部公告的每小時基本工資發給，每月上限100小時。