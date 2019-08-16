轉單效應 前7月對美貿易續創新高

2019-08-16 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



貿易戰轉單效應持續顯現，財政部統計處表示，美國為我國第三大出、進口市場，繼去年（107）我對美進出口規模創新高之後，今（108）年1-7月續創同期新高，在出口及自美進口比重方面，則分別創近13年及15年新高。尤其對美智慧型手機等資通與視聽產品的出口，較去年同期大增超過56％，表現最為亮眼。

我國最大出口國家或地區為中國大陸及香港，其次是東協地區；最大進口國為中國大陸與香港，其次是日本，美國則是我國第3大出進口市場。今年1-7月我國對美國出口261億美元、進口213億美元，齊創同期新高。

其中，今年前7月出口年增率18%，為近9年最大增幅，進口年增10.4%，為近6年次高；在占比方面，前7月累計對美國出口占比達1成4，較去年同期上升2.5個百分點，進口也增加1.4個百分點至13.1%，分別為自96年及94年以來最高。出進口互抵，前7月對美出超48億美元，較去年同期增加20億美元。

財政部指出，因美中貿易紛爭帶動商產能回流與訂單移轉，對美國出口以資通與視聽產品表現最為亮眼，累計今年前7月達80億美元，為歷年同期次高，僅次於100年，年增56.4%；占比則逾3成，近1年來大幅提高7.5個百分點。

其次為電機產品，今年前7月對美出口年增2成，占比持平；基本金屬及其製品、機械、運輸工具增幅僅介於 3~5%，占比相對滑落1至2個百分點。

在進口部分，財政部表示，自美國進口以機械為最大宗，今年累計增加1成3，占比為22.2%，較去年同期上升0.5個百分點，主要是因半導體機械設備增加。礦產品進口年增82%，占進口比重16%居次，比重攀升6.3個百分點，刷新歷年紀錄，主因自去年起頁岩油進口強勁擴增。