景氣趨緩 無薪假人數增至2,012人

2019-08-16 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



勞動部今（16）日公布最新一期（截至8月15日止）無薪假實施事業單位統計，「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」事業單位共計26家，實施人數2,012人，較上期增加1,341人。

上期（截至7月31日止）實施無薪假家數計20家，實施人數671人。根據統計，上期事業單位中，目前已有5家停止實施，另外新增11家，累計增加6家，實施人數增加1,341人。

勞動部指出，本期人數增加，主要是因景氣影響緊縮產能的部分個案實施人數較多所致，經由勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間及減少工資；勞動部已經協同經濟部、地方勞工行政主管機關持續關注實施情勢。

勞動部說明，勞雇雙方協商減少工時及工資者，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資（目前為23,100元），以維護邊際勞工的經濟生活。

勞動部強調，雇主如因景氣影響，需與勞工協商減少工時，仍應遵循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並參考勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）與員工簽訂書面協議，以免無謂勞資爭議。

事業單位如有任何違法情事，勞工也可就近向當地勞工行政主管機關（各直轄市、縣、市政府勞工局處或社會局處）或勞動部專線（0800-085151）申訴，將立即依法查處。

為協助在職勞工利用暫時減少正常工時期間參加訓練，勞動部推動「充電再出發訓練計畫」，一旦掌握縮減工時事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練的課程，或該企業申請辦理的課程，持續發展及提升個人所需技能。

勞動部表示，除了補助自行辦理訓練的事業單位最高190萬元訓練費用外，訓練期間另提供勞工訓練津貼，訓練津貼比照勞動部公告的每小時基本工資發給，每月上限100小時。