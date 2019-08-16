國發基金 首見投資大數據

2019-08-16 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



國發基金昨（15）日發布第2季季報，首次投資了以大數據和智慧機械等產業為主的創投公司。另外也出清永昕生醫及一家未公開發行公司緯華航太，並新增投資兆遠科技，總投資成本較上季增加將近3億元，但受股價波動影響，持股公平價值僅季增約2.2億元。

在直接投資部分，根據季報，國發基金直接投資家數總計減少一家至50家，總投資成本為527.8億元。包括股票上市櫃公司達28家、興櫃及公開發行公司各三家，並有16家尚未公開發行公司。依一般公認會計準則估列之公平價值為4,612.5億元，較原始投資成本增加4,084.7億元。

而今年第2季國發基金更新增投資三家創投，除生技醫藥、網路、半導體之外，甚至首次投資了以大數據和智慧機械等產業為主的創投公司，反映國發基金政策投資意義。

國發會官員說明，國發基金投資持股過程中，因受股價波動而影響公平價值，均屬於未實現之盈虧額，各項投資計畫均經嚴謹申請審核程序，賣出永昕生醫、緯華航太，並新增投資兆遠科技，均屬於例行性的釋補作業。

官員並表示，國發基金已打算出清對晶心科技的半數持股，去年已釋出四分之一，今年也會賣出剩下四分之一，完成原計畫作業。

依照國發基金退場機制，官員說，今年已選定11家公司出清持股，但並不會一次賣出，須經政策評估審議會檢核，考量政策面、資金調度面、公司經營、股價行情等四大面向影響，選擇合宜的時機退場。