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財經觀點／推動自經區 一定要有創新模式

2019-08-16 00:33聯合報 賴正鎰（商總理事長）

商總理事長賴正鎰。圖／聯合報系資料照片
商總理事長賴正鎰。圖／聯合報系資料照片
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國民黨多年前提出「自由經濟示範區」，民進黨執政後沒再被討論，但國際經濟局勢變化快，我認為應趕緊推動自經區，而且一定要有創新模式，完全比照新加坡全面開放金流、人流、物流，全面鬆綁。

台灣目前雖然仍有優勢，但時間不站在台灣這邊，絕對不能再等十年、二十年。早在二十年前，我到新加坡與香港考察，看到當地整棟大樓都是操作國際基金的公司，進出大樓上萬人，所以回台後大膽提出「台灣要成為亞太營運中心」，爭取「總部經濟」，但是沒有人要落實。

近幾年台灣開放人民幣存匯業務時，我也提出要爭取成為人民幣離岸中心，但政府總以「台灣並非經濟合作暨發展組織（OECD）的會員國」，所以無法做到。

回想當年新加坡跟台灣一樣，平均每人GDP也都是一萬美元，但去年新加坡已達到五萬五千二百三十一美元，全球排名十二；香港的人均是四萬六千○七十六美元，全球排名二十；但台灣至今只有二萬四百八十八美元，排名三十八，遠遠落後新加坡跟香港。

全世界都在積極拓展各種形式的自由經貿區和經濟特區，大陸也從二○一三年加速推動自由貿易試驗區。台灣也應加緊腳步，只要鬆綁開放人流、物流、金流，引進更多國際人才與資金，台灣就會更安全。而且以創新產業與金融模式，才能應對國際各式新經貿形態模式，為台灣帶來更多經濟紅利。

未來不論是自由經濟試驗區、自由貿易港區還是自由貿易區，又或者是行政院前院長賴清德提出的自由貿易島，最重要的是做到創新，絕對不是為老舊產業或製造業解套。最終成功與否，則要取決於是否可像新加坡一樣，吸引更多外資與陸資來台，全面開放外籍和陸籍專業白領人才來台工作或移民。

自由經濟示範區新加坡自由貿易人民幣賴正鎰陸資賴清德製造業GDP

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