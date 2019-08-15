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中小企業加速投資再添三家 砸逾21億元建廠

2019-08-15 18:16經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（15）日召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，核准美帥化學、台萬工業及奇鼎科技等三家中小企業投資逾21億元，創造216個本國就業機會；目前已通過10家中小企業，總計投資超過51億元。

經濟部指出，彩粧製造商老字號美帥化學，擁有領先同業的配方研發、設計及生產技術創新能力，是全球化粧品前十大集團與台灣知名化粧品主力設計製造商。為了因應客戶在台生產要求，確保長期競爭優勢，決定投入11億元擴大產能，於台南科技工業區建置智慧自動化新廠，滿足為客戶客製化開發配方、顏色、充填成形、包裝到出貨一條龍服務，將可新增超過100個本國工作機會。

台萬工業以36年專業與自有品牌成為全球踏板製造龍頭之一，更擄獲歐洲人的心，歐洲市佔率排名第一，全世界有超過1億人使用過台萬產品，近年來則鎖定高階運動與專業賽事自行車零配件市場。為了高值化供貨需求，將投入3億元在台中建置新廠，添購設備皆100%國產，透過智動化生產達到少量多樣高品質客製化模式，並進一步擴展健身器材與老年化復健需求的全方位布局，將可帶來35個本國就業機會。

另一方面，有感於製程精密溫控設備均來自於外商，奇鼎科技決定自主研發，十餘年來在高精度環境監測與控制領域已累積多年技術經驗，突破先進製程環境瓶頸，帶動半導體與光電產業良率大幅提升，成為全球數一數二製程溫控設備製造商，客戶包括全球最大半導體設備商及全球前五大半導體與光電廠商等。為了滿足美歐日國際設備商供貨需求，將投入7億元於新竹縣擴建廠房、導入智慧生產及管理系統，將可創造71個本國就業機會。

半導體

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