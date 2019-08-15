根留台灣加速投資方案 華美光學拔得頭籌

2019-08-15 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



政府致力強化投資動能，除了鼓勵台商回流，對於根留台灣的廠商也祭出融資貸款優惠。「根留台灣加速投資行動方案」首次聯審會議今（15）日登場，由華美光學拔得頭籌，投資金額近12億元，可創造180個本國就業機會。

經濟部指出，身為全球運動太陽眼鏡前五大供應商的華美光學，40多年前從太陽眼鏡代工廠起家，提升技術轉型投入運動型眼鏡、功能型眼鏡研發大獲成功，並逐步往光學鏡片發展，從產品設計開發到鏡框鏡片生產、視光學配鏡服務，堅持100%台灣製造，達成產業價值鏈完整垂直整合，由於掌握具視覺改善與保護的高曲度耐衝擊鏡片關鍵技術，結合客戶量身訂製策略，成功搶下迪卡儂等多家國際知名品牌訂單。

為因應產能需求及智能產線提升，華美光學規劃投資超過11億元在台南樹谷園區二期建新廠，同時逐步更新升級中崙工業區舊有產線，以建構更智慧化生產系統，將可替大台南市帶來180個本國就業機會，並且帶動大台南市數百家眼鏡製造產業聚落產業升級。

經濟部表示，政府為了協助根留台灣企業擴大在臺投資，推出「根留台灣加速投資行動方案」，以促進國內投資動能，加速產業升級轉型，重塑產業供應鏈，厚植台灣未來產業發展實力。歡迎企業善用政府政策利多，擴大在台投資，強化競爭力，為永續經營奠定厚實基礎。