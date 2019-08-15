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台商回流再添上銀、瀚宇博德等五家 投資金額共123億元

2019-08-15 17:08經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今(15)日通過上銀科技、瀚宇博德、譁裕實業、全球知名GPS天線暨保護元件廠、康那香5家台商，帶來超過123億元投資。

經濟部表示，截至目前已有111家獲通過，總金額逾5,484億元，可望帶來超過47,660個本國就業機會。

上銀是台灣精密機械關鍵零組件第1大廠、世界傳動控制與系統科技第2領導品牌，由於美中貿易戰受衝擊各產業，包括工具機、自動化設備及汽車電子零組件、自行車零件，目前通過台商方案的企業，七成皆為上銀客戶。

經濟部表示，上銀為了降低貿易戰影響，擴大實現全智慧化工廠目標，將於台中精密機械園區擴增產線，台中工業區及嘉義大埔美二期舊廠擴建，雲林科技工業區三期新廠，總投資金額約62億元，可望帶來1,250個本國就業機會。

全球5G賽局百家爭鳴，經濟部表示，隸屬華科集團的全球第3大印刷電路板硬板廠瀚宇博德，因應客戶在地化需求與5G新產品布局，降低貿易戰直、間接衝擊，將投資逾15億元擴建桃園市觀音區廠房，招募90位以上本國人才，新產線將更集中在伺服器、網路通訊、電動機車與工業電腦等高附加價值產品。

經濟部表示，台灣第1大無線通訊用天線廠譁裕實業以高中低頻無線裝置為主力，主要客戶囊括國內外網通大廠（包含中磊、鴻海、仁寶、華碩、和碩、緯創、Ericsson、Motorola、友勁、明泰等）。隨著網通客戶受美中貿易戰衝擊，譁裕50%出貨也受影響。為因應客戶要求將產線移出中國，以及考量未來5G發展，決定投資近5億元將高階產品線－BS基站天線移回台灣，在新竹縣鳳山工業區建自動化新廠，將可帶來95個本國工作機會。

經濟部上銀科技貿易戰

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