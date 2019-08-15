基本工資月薪、時薪雙漲 傳業者串聯近期上街抗議

2019-08-15 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部拍板建議行政院明年元旦起調漲基本工資，且月薪、時薪雙漲，已為明年初的物價上漲埋下導火線。對此，商總理事長賴正鎰今（15）日怒批勞動部根本是在「硬幹」，他並預估物價上漲風暴可能不用等到明年元旦，今早商總也已陸續接到不少餐飲、小吃業者電話，準備串聯近期上街頭抗議。

賴正鎰說：「去年我已經擋過一次，這次不會再擋了！」 勞動部要這些相關衝擊業者情何以堪？賴正鎰也預估，這肯定會衝擊選情。

勞動部昨日最後拍板建議行政院明年元旦起調漲基本工資，月薪從2萬3,100元調升至2萬3,800元，漲700元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%，是蔡政府上任來第4度調漲基本工資。

對於基本工資調漲，可能引爆物價上漲，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，這是屬於「短空長多」的現象，短期內勢必會造成物價上漲。

戴國榮也呼籲勞動部和公平會應嚴密監控，因為時薪8元的調升，衝擊的是微型企業，如果大型的觀光、飯店、旅遊，以及餐飲業也跟著調漲，那則是趁機哄抬物價。

約有三成計時員工的家樂福則表示，由於事先已預期基本工資會調漲，因此已編列相關預算因應，而對於接下來可能引爆的物價上漲，他們也會儘可能的與廠商溝通，努力維持價格的平穩。

不過，另有通路業者反應，連續四年基本工資的調漲，這次是真的漲到「痛點」了，他們預估對很多中南部的傳統食品業者，衝擊會很大。

台灣麥當勞則表示，因為昨日才拍板定案，目前就是配合政府法令辦理，但相關配套措施已正在評估與研議中。而台灣麥當勞的計時員工比例高達九成，全台約有1萬8,000名。

OK mart則表示，除配合政令執行外，也將積極進行新商品的合作、會員經營等加強吸客力的「開源」動作。並在現行進行中的智能門市服務加快服務的成熟度，優化門市人員的工作流程，強化門市整體業績成長，以做因應。