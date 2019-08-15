親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

抗爭者的香港保衛戰：反送中是下一個六四事件？

近55萬外籍配偶在台灣 陸籍占比縮水

2019-08-15 12:48經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

主計總處發布國情統計通報指出，截至今年6月底，我國外籍配偶人數達54.9萬人，其中又以陸籍配偶最多，但占比已較過去減少，若從近年結婚對數來看，占比也被東南亞籍外配超越。

根據內政部統計，2012年以來，國人與外籍人士結婚對數每年約2萬對，其中以大陸地區及東南亞籍為主。2012年以陸籍12,034對、占58.4％最高，東南亞籍則為4,784對、占23.2％次之。

但從2017年起，東南亞籍配偶占比首度超越大陸地區，一舉躍居首位，去年大陸地區僅6,944對、占33.7％，較2012年減少5,090對或42.3％；東南亞籍則增加至8,749對、占42.5％，較2012年增加3,965對或82.9％)。觀察今年1至7月，東南亞籍及大陸地區配偶分別占43.2％及32％。

截至今年6月底，我國外籍配偶人數達54.9萬人，若按國籍別觀察 ，仍以大陸地區配偶34.5萬人、占62.8％最多，越南籍10.7萬人、占19.5％居次，二者合計占82.3％。

相較於2012年底，外籍配偶人數增加7.6萬人或16，其中以大陸地區配偶增加3.8萬人最多，但占比減少2個百分點：越南籍配偶則增加2萬人，占比增加1個百分點。

若按縣市別觀察，截至今年6月底以新北市10.7萬人最多，占19.5％，其次為高雄市占11.4％及台北市占11.2％，六都直轄市合計占69.9％。

資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
分享
資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
分享

東南亞結婚

相關新聞

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:08

鮮奶人氣高 乳品產量進口量雙創歷年新高

2019-08-15 10:25

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

台商資金匯回 專家：最慢十天審查通過

2019-08-14 23:40

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22

經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 10:04

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:18

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

明年基本工資月薪調升3.03%至23,800元、時薪158元

2019-08-14 16:19

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13

影／基本工資審議 資方：快活不下去了

2019-08-14 14:01

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

經濟解析／跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32

基本工資時薪漲至158元 連鎖業者：要更精打細算

2019-08-14 18:12

金管會列保險業常見缺失 顧立雄：再犯就不客氣了

2019-08-14 20:21

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

基本工資 月薪、時薪雙漲

2019-08-14 23:40

基本工資漲 工商團體砲轟

2019-08-15 00:53

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22

元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44

想多刷一些 3招調高信用卡額度

2019-08-14 14:02

小英任內第4度調漲基本工資 勞長：毫無政治考量

2019-08-14 18:18

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

2019-08-15 00:16

中華電攜手雷虎 展出空中基地台系統

2019-08-14 14:48

美延對部分陸貨加稅 蘋果代工4雄慶賀

2019-08-14 14:33

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

影／基本工資審議 勞方：漲到2萬9199元更好

2019-08-14 14:00

勞陣：8年月薪達3萬目標 希望渺茫

2019-08-15 00:52

美中貿易談判利多熱錢回流 新台幣升1.04角收31.402元

2019-08-14 16:18

中華電信基地台結合無人機飛上天 成防救災通訊亮點

2019-08-14 15:35

學生烘焙麵包也能在小七上架 一個月內熱賣逾40萬顆

2019-08-14 20:27

國泰+蝦皮發聯名卡 最快月底

2019-08-14 23:38

時薪調幅大 恐有後遺症

2019-08-15 00:50

盟立 強攻半導體自動化

2019-08-14 23:24

三星將推新機 30分鐘充飽電

2019-08-14 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top