近55萬外籍配偶在台灣 陸籍占比縮水

2019-08-15 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處發布國情統計通報指出，截至今年6月底，我國外籍配偶人數達54.9萬人，其中又以陸籍配偶最多，但占比已較過去減少，若從近年結婚對數來看，占比也被東南亞籍外配超越。

根據內政部統計，2012年以來，國人與外籍人士結婚對數每年約2萬對，其中以大陸地區及東南亞籍為主。2012年以陸籍12,034對、占58.4％最高，東南亞籍則為4,784對、占23.2％次之。

但從2017年起，東南亞籍配偶占比首度超越大陸地區，一舉躍居首位，去年大陸地區僅6,944對、占33.7％，較2012年減少5,090對或42.3％；東南亞籍則增加至8,749對、占42.5％，較2012年增加3,965對或82.9％)。觀察今年1至7月，東南亞籍及大陸地區配偶分別占43.2％及32％。

截至今年6月底，我國外籍配偶人數達54.9萬人，若按國籍別觀察 ，仍以大陸地區配偶34.5萬人、占62.8％最多，越南籍10.7萬人、占19.5％居次，二者合計占82.3％。

相較於2012年底，外籍配偶人數增加7.6萬人或16，其中以大陸地區配偶增加3.8萬人最多，但占比減少2個百分點：越南籍配偶則增加2萬人，占比增加1個百分點。