109年度總預算歲出入皆2.1兆元 睽違22年達平衡

2019-08-15 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今（15）日於院會拍板109年度中央政府總預算案，歲入部分共編列2兆1,022億元，增幅約5.5%，歲出共編列2兆1,022億元，增幅約5.2%，歲入歲出無差短，是自22年來再次達到平衡。

主計總處指出，109年度中央政府總預算案籌編，主要是用於加強投資、照顧弱勢、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。

主計總處指出，109年度歲入共編列2兆1,022億元，較108年度預算數1兆9,924億元增加1,098億元，約增5.5％；歲出共編列2兆1,022億元，較108年度預算數1兆9,980億元，增加1,042億元，約增5.2％，歲入成長率高於歲出成長率，且歲入歲出無差短，是自88年度後，睽違22年再次達到平衡。

在歲入來源別部分，歲入編列2兆1,022億元，增加1,098億元，主要是增列稅課收入325億元、國家發展基金繳庫數73億元、地方建設基金裁撤繳庫數198億元及新增5G行動寬頻業務釋照收入400億元。

在歲出政事別部分，歲出編列2兆1,022億元，各項政事支出中以社會福利支出編列5,245億元，占24.9％，居首位；教育科學文化支出編列4,282億元，占20.4％，居第2位；國防支出編列3,435億元，占16.4％，居第3位；經濟發展支出編列2,524億元，占12％，居第4位。

在各重要施政項目編列情形，公共建設計畫109年度預算編列1,646億元，較108年度增加42億元，約增2.6％；在科技發展計畫部分，109年度編列990億元較108年度增加43億元，約增4.6％；教育經費109年度總預算編列3,033億元，較108年度增加115億元，約增3.9％。

而在少子女化對策計畫經費，編列471億元，較108年度增加155億元，約增49.5％；文化經費編列291億元，較108年度增加4億元，約增1.3％；國防經費編列3,580億元，較108年度增加175億元，約增5.2％。

針對政府挹注各項年金部分，各級政府合共編列441億元挹注各項年金；中央對地方補助，編列1,762億元，較108年度增加94億元，約增5.6％。

在長照服務經費，今年度編列19億元，加計前瞻基礎建設計畫第2期特別預算及非營業特種基金編列數，共441億元；再生能源經費編列3億元，加計前瞻基礎建設計畫第2期特別預、營業及非營業特種基金則共有465億元。