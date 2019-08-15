鮮乳進口成長迅速 台灣人最愛這二個國家的乳品

2019-08-15 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部統計處今（15）日指出，隨民眾飲食習慣西化，乳品消費需求增加，我國乳品業產量穩定成長，但卻也受限於氣候環境及飼養牛隻成本高昂，國產乳品尚不足供應國人所需，仍需以進口品滿足需求缺口，因此，我國乳品業內銷比率接近100%，101~107年產量平均年增3.9%，107年升至65.7萬公噸的歷史新高，今年1~6月產量達33.2萬公噸，較上年同期增加4.2%，全年可望再創歷史新高。

經濟部統計處資料顯示，鮮乳產量占乳品業近六成，且產量續創新高，若以主要產品觀察，108年1~6月鮮乳產量占整體乳品業的58.8%

居首，且由於酪農戶精進飼養方式及飼育牛隻數量增加，乳源供應提升，帶動我國鮮乳產量自99年起均逾30萬公噸，103年產量更增至35.3萬公噸。

只是103下半年受食安事件波及，使得104年鮮奶產量年減4.0%；爾後則再隨業者致力於建立產品產銷透明系統提振消費者信心，小農品牌亦趁勢興起，加上鮮乳飲品及咖啡市場擴大，帶動鮮乳需求回升，107年鮮乳產量達38.1萬公噸的歷史新高，108年1~6月產量19.6萬公噸，年增5.4%。

而乳品業生產占比居次的則是調味乳，108年1~6月占20.4%。經濟部統計處指出，主要因廠商致力於開發新產品，調味乳產量亦節節攀升，101~107年平均成長6.5%。

占比第三的則是發酵乳，108年1~6月占14.7%，自104年起產量均逾10萬公噸，101~107年平均年增3.1%，增幅相對較小。

此外，在乳品進口量部分，也是呈現逐年成長。經濟部統計處指出，其中又以紐西蘭為主要進口國，因為我國加入WTO及簽訂台紐貿易協定後，逐漸開放乳品進口，使得進口量快速成長，101~107年平均成長率達7.3%，108年1~7月進口13.9萬公噸，年增3.4%；進口產品中以乳粉占30.9%居首，其次為鮮乳（26.8%）及乳酪/乾酪/乳製品塗醬（23.1%），其中以鮮乳進口量成長最為迅速，主因國人對鮮乳需求隨飲品市場擴大而增加，加上進口鮮乳具價格優勢所致。

101~107年平均成長率高達29.2%，108年1~7月持續年增17.4%；乳品主要進口來源為歐美及紐澳地區，前四大進口國分別為紐西蘭（42.7%）、美國（25.1%）、澳大利亞（9.8%）及法國（5.1%），其中自美國進口量101~107年平均年增26.2%，成長最為顯著。