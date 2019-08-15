台灣人超愛乳製品 產量、進口量飆歷年新高

2019-08-15 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣乳品消費需求逐年增加，去年我國乳品製造業產量攀升至65.7萬公噸的歷史新高，今年可望再締新猷。除了自產自銷，台灣也相當仰賴外國進口，主要來源為歐美及紐澳地區。

經濟部指出，隨著民眾飲食習慣西化，乳品消費需求增加，台灣乳品業產量穩定成長，但受限於氣候環境及飼養牛隻成本高昂，國產乳品仍不足供應國人所需，因此內銷比率接近100%。

根據統計，2012至2018年國內乳品產量平均年增3.9%，去年升至65.7萬公噸的歷史新高，今年上半年產量達33.2萬公噸，較去年同期增加4.2%，全年可望再締新猷。

按主要產品觀察，上半年鮮乳產量占整體乳品業的58.8%居首，由於酪農戶精進飼養方式及飼育牛隻數量增加，乳源供應提升，帶動我國鮮乳產量自2010年起均逾30萬公噸，2014年產量更增至35.3萬公噸。

然而，2014年下半年受食安事件波及，隔年鮮奶產量年減4%，隨後業者致力於建立產品產銷透明系統提振消費者信心，小農品牌也趁勢興起，加上鮮乳飲品及咖啡市場擴大，帶動鮮乳需求回升，去年鮮乳產量達38.1萬公噸歷史新高，今年上半年產量19.6萬公噸，年增5.4%。

至於占比居次的調味乳，因為廠商致力於開發新品，產量同樣節節攀升，2012至2018年平均成長6.5%；占比第三的發酵乳從2015年起產量均逾10萬公噸。

經濟部指出，我國加入WTO及簽訂台紐貿易協定後，逐漸開放乳品進口，以致進口量快速成長，2012至2018年平均成長率達7.3%，今年前七月進口13.9萬公噸，年增3.4%。

進口產品中，又以乳粉占30.9%居首，其次為鮮乳（26.8%）及乳酪／乾酪／乳製品塗醬（23.1%），其中以鮮乳進口量成長最為迅速，主因國人對鮮乳需求隨飲品市場擴大，加上進口鮮乳具價格優勢所致，2012至2018年平均成長率高達29.2%，今年前七月持續年增17.4%。