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國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59聯合報 記者羅真╱即時報導

國民年金保費若繳不出來，並無罰則強制被保險人繳納，但配偶須負連帶繳納義務。不過，國民年金爭議審議委員會近日接獲民眾申訴，申訴人指他的妻子明明經濟寬裕卻不想繳費，身為配偶的他沒幫忙繳，就被處以罰鍰，並不合理。對此，衛福部社保司表示，是否應找出有錢的被保險人、並取消其配偶的連帶繳納義務，還須與勞保局就實務可行性共商，再考慮是否修法。

國民年金於97年10月開辦，將25歲至64歲，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的青壯年納入社會保險網絡，提供老年年金、身心障礙年金、遺屬年金、生育給付與喪葬給付等保障。不過，「國民年金法」並未強制被保險人繳納，但第15條規範被保險人與配偶之間互負連帶繳納義務；當被保險人未依規定繳納，就須由配偶出面支付，否則配偶可能遭處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

不過，國民年金爭議審議委員會有委員近日建議修法，針對經濟能力達一定程度以上的被保險人欠費，應取消配偶的連帶繳納義務。

對此，衛福部社保司專門委員姚惠文表示，我國的國民年金保險制度最初參考日本經驗而設計，日本強制被保險人必須繳費，當政府收不到繳款，才轉向其配偶或其他一等親收費。不過，我國立法之初，考量到納保對象多是沒有工作的家庭主婦，她們執行家務也有貢獻，當她無能力繳費時，配偶應幫忙繳納，因此目前法令無罰則強制被保險人繳納，僅要求配偶須負連帶繳納義務。

姚惠文表示，過去要求被保險人的配偶繳納時，會先透過國稅局財稅資料初步篩選收入穩定者，確定他有固定工作、繳得起才向他收費。至於被保險人如果更有錢，是否還需要啟動配偶繳納的機制，還須與勞保局就實務可行性共商，再考慮是否修法。

國民年金保費若繳不出來，並無罰則強制被保險人繳納，但配偶卻須負連帶繳納義務，有國...
國民年金保費若繳不出來，並無罰則強制被保險人繳納，但配偶卻須負連帶繳納義務，有國民年金爭議審議委員倡議修法，被保險人如果有一定經濟能力，應免除其配偶的連待繳納義務。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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國民年金保險勞保

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