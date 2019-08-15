新台幣開盤 貶值0.8分

2019-08-15 09:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天早盤以31.410元兌1美元，貶值0.8分開出。

受到美國公債殖利率倒掛，中國大陸和德國經濟出現警訊等影響，美股收黑，道瓊指數崩跌800點；台北股匯市今天上午開盤雙雙下挫。

新台幣小貶0.8分開出之後，貶幅持續擴大，目前來到31.419元兌1美元價位，貶值1.3分。