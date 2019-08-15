親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新北再增1例登革熱！永和55歲男為首例病例同事

三部曲追郭台銘 柯P的它為何是「愛的加速器」？

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-08-15 09:20經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.410元兌1美元，貶值0.8分開出。

受到美國公債殖利率倒掛，中國大陸和德國經濟出現警訊等影響，美股收黑，道瓊指數崩跌800點；台北股匯市今天上午開盤雙雙下挫。

新台幣小貶0.8分開出之後，貶幅持續擴大，目前來到31.419元兌1美元價位，貶值1.3分。

台北股匯市今開盤雙雙下挫。 記者曾原信／攝影
台北股匯市今開盤雙雙下挫。 記者曾原信／攝影
分享

新台幣

相關新聞

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

台商資金匯回 專家：最慢十天審查通過

2019-08-14 23:40

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22

經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 10:04

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:18

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

明年基本工資月薪調升3.03%至23,800元、時薪158元

2019-08-14 16:19

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

哈日族笑了！日圓跳水重返0.29字頭 慢一天換匯省很多

2019-08-14 10:08

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13

影／基本工資審議 資方：快活不下去了

2019-08-14 14:01

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

經濟解析／跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32

基本工資時薪漲至158元 連鎖業者：要更精打細算

2019-08-14 18:12

經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28

2019年全球市值百大企業 台積電退步14名

2019-08-14 11:05

金管會列保險業常見缺失 顧立雄：再犯就不客氣了

2019-08-14 20:21

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

基本工資審議估調漲3~5% 許銘春：絕對不是「喊價」

2019-08-14 12:03

台積電核准逾2000億預算 漢唐京鼎股價走揚

2019-08-14 11:56

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

基本工資審議 高教工會籲月薪2萬9972元、時薪191元

2019-08-14 12:23

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

基本工資 月薪、時薪雙漲

2019-08-14 23:40

小英任內第4度調漲基本工資 勞長：毫無政治考量

2019-08-14 18:18

勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22

想多刷一些 3招調高信用卡額度

2019-08-14 14:02

基本工資漲 工商團體砲轟

2019-08-15 00:53

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

2019-08-15 00:16

美延對部分陸貨加稅 蘋果代工4雄慶賀

2019-08-14 14:33

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

影／基本工資審議 勞方：漲到2萬9199元更好

2019-08-14 14:00

美中貿易談判利多熱錢回流 新台幣升1.04角收31.402元

2019-08-14 16:18

台灣基本工資全球後段班 勞團：與葡萄牙、希臘相當

2019-08-14 12:05

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

中華電信基地台結合無人機飛上天 成防救災通訊亮點

2019-08-14 15:35

勞陣：8年月薪達3萬目標 希望渺茫

2019-08-15 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top