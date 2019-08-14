不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態
勞動部基本工資審議委員會今（14）日決議月薪調升3.03%，時薪調幅5.33%。蔡政府已連續2年基本工資時薪調幅高於月薪，月薪和時薪已然實質脫勾。
勞動部向來主張時薪和月薪調幅最好一致，才不會有雇主時薪和月薪制換軌，以規避薪資上升的道德風險。去年賴內閣率先在政院透露，時薪調幅應高於月薪，150元是可能數字，當時勞動部內都尚有雜音；今年，勞動部採取和去年一樣模式調升，時薪調幅高於月薪，反映出時代不同了，時薪和月薪同步已成舊思維。
勞動部長許銘春表示，未來基本工資仍會有時薪和月薪，但調幅會視當時狀況個別考量。勞動部報政院《最低工資法》草案，仍明訂月薪和時薪兩制。
勞動部發現，基本工資月薪和時薪脫勾，較可達成政策目的，尤其是，基本工資月薪長年來和外勞綁在一起，月薪調幅大，對雇主影響較大；但勞動部又要解決低薪、拉高本國人薪資，因此動時薪，似乎較易達成政策目的。
縱觀各國，包括日韓在內，基本工資訂定方式都是只訂時薪，再進一步換算成月薪。因目前月薪是台灣職場主要樣態，未來一段時間內，雖然仍會維持月薪和時薪雙軌，但已可確定，兩者脫勾會成常態。
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