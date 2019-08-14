經濟解析/跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



一年一度基本工資勞資大角力今（14）日登場，最令外界跌破眼鏡的是，基本工資時薪調幅5.33%，意外高於月薪3.03%。據了解，資方並未接受時薪158元，最後是由勞動部長許銘春直接拍板。

官員透露，今日討論，勞資都須各讓一步。月薪調3.03%，調幅不若往年5%，主要是因為美中貿易戰影響，此舉也讓雇主可以接受，「勞方要能理解」；而時薪調幅高達5.33%，照顧本國打工族用意十分明顯，也對勞團有所交待，「雇主也必須接受」。

今日會議是先決定月薪3.03%調幅後，再討論時薪。從今日會議討論過程來看，這次基本工資調整，勞動部重點是放在時薪調整，而非月薪。

勞動部長許銘春表示，會中有學者主張應對時薪制勞工有特別考量，對照去年基本工資月薪和時薪調幅分別為5%、7.14%，今日既已決定月薪調幅3.03%，約莫較去年減2個百分點，因此建議時薪調幅採約5%，最後取整數，得到5.33%調幅。

另據了解，針對時薪調幅，資方最早提出的是152元，當學者拋出158元數字後，資方代表大吃一驚，趕緊持反對態度，認為會直接衝擊小店家、餐飲零售業等，影響不容小覷。

之後，資方也有讓步，主張跟月薪一樣調幅、約155元，但是勞動部不接受，逕自拍板158元後散會。稍後資方代表受訪時對勞動部強勢主導時薪，頗不以為然。

至於月薪討論，會議前，勞資雙方先行叫陣。工商團體一致對外喊凍漲，勞團往年都喊29K、169元一次漲足，今年則喊調幅6~8%，與會委員認為，「這是善意」。

在會議上，資方原本堅持凍漲，強調美中貿易戰已使出口報價調降、經濟成長力道有限；不過因勞動部仍希望調升，之後資方委員也釋出善意，提出1.29%、加300元方案；最後是由學者專家再提出經濟數據，包括17項重要民生物資物價，經濟成長率等，但要考量美中貿易戰對中小企業、微型企業衝擊，加加減減、再取整數，調升至21,800元。

而今日基本工資審議委員會之進行，是近年來最早結束的一次。官員觀察，主要是因為美中貿易戰持續延燒，經濟難免受影響，使勞資雙方今年討論相對「很理性」。