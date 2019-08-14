基本工資時薪大調至158元 外界憂小企業、店家跟不上

2019-08-14 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部今（14）日舉行基本工資審議委員會，勞資政學四方在經過6小時討論後，決定基本工資月薪由目前23,100調升至23,800元、調幅3.03%，時薪由150元調升至158元，調幅5.33%；全案在報行政院核定後，於明年1月1日起適用。

許銘春並表示，時薪勞工沒有年終獎金和特休，比月薪制勞工更弱勢，為特別照顧大多時採時薪制的年輕勞工、二度就業婦女及中高齡部分工時就業者，這次時薪調幅大於月薪調幅。

基本工資時薪調幅已連續2年大於月薪調幅，勢將直衝擊小店家、零售餐飲業；外界擔憂，雇主是否會將時薪制勞工轉換成月薪制，以降低成本。

也有雇主反映，時薪調幅高於月薪，中南部中小企業追不上，最後將難以落實。對此，勞動部長許銘春回應，勞動部會關注此現象。

許銘春表示，自今年起基本工資時薪調升7.14%，根據勞動部調查，2018年6月部分工時採月薪制占19.4%，時薪制占73.6%，而調整後的今年1月，調查顯示，部分工時採月薪制占15.1%、時薪制占77.8%，「部分工時時薪制占比還提升」，並沒有因為時薪調幅高於月薪調幅，致雇主將勞工由時薪制改為月薪制之情形。