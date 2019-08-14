基本工資漲 商總：景氣不好 政府別一昧討好選民與勞工

2019-08-14 21:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



勞動部拍板明年基本工資調漲，工商團體砲轟政府獨斷獨行，枉顧景氣變差的事實，怒火更甚往年。工總、工商協進會斬釘截鐵表示，政府沒帶頭搞好經濟，為了選舉紅利討好勞工選民，直言對結果不滿，絕不為勞動部背書結果。

勞動部基本工資審議委員會今（14）日舉行，最後敲定調漲，明年起月薪從2萬3100元調升至2萬3800元，漲700元，調幅3.03%；時薪調幅更大，為5.33%，從150元調至158元。工總、工商協進會試算，月薪調升後，雇主一年要花超過160億在人事上面。

時薪調調幅超過5%，時薪人員最多的超商、加油站等服務業，還有微型企業，將受傷最大。工商協進會理事長林伯豐指出，以全台1萬多家超商計算，估計一年成本要增加8億元。

商業總會理事長賴正鎰則表示，時薪一再調高，不僅會引起餐飲速食、便利商店等業者反彈，也將會造成物價上漲與關店潮。他指出，公務人員調薪這8年來卻只調整了6%，政府可以考量成本，凍漲公務員薪水，但卻要企業負擔不斷增加的龐大人事成本，「這一點都不合理」。

中小企業總會李育家說，全台140幾萬家中小企業中，微型企業佔了7成，包括服務業等小商業行為，時薪人力成本通常很高，現在時薪漲5%，比月薪還要高，成本增加很多。政府只漲基本工資，卻沒有提出配套措施，不利業者生存。

工商協進會說，今年景氣本來就不好，過去一個月來，先是美中貿易戰升溫，再來是大陸全面禁止陸客來台，都讓經濟前景更加雪上加霜。在這樣的情況下，勞動部還執意調升基本工資，不採納也不接受資方意見，令人失望。

工總常務理事、基本工資審議委員會資方委員何語毫不客氣說，政府為了選舉紅利討好勞工，七大工商團體跟部長許銘春講得很清楚，絕不會幫忙背書勞動部決定。

林伯豐警告，本、外勞基本工資不脫鉤，即便基本工資上漲，本勞也無感。但相反地，基本工資上漲造成的物價上漲，是全民有感。