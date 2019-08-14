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道瓊早盤重挫400點 美債殖利率曲線12年首見正式倒掛

因為「這個原因」 陳佩琪自爆：真恨我自己這個豬老婆

「薪」情變好了嗎？基本工資又漲囉

2019-08-14 20:31經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

勞動部今(14)日召開基本工資審議委員會，拍板明年元旦起基本月薪調升至2萬3800元，時薪則調升至158元，勞方表示贊成政府連年調升基本工資，資方則表示不滿、不願替勞動部的政策背書。

勞動部基本工資

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