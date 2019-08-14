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基本工資明年調漲 工商團體不滿「不會幫政府背書」

2019-08-14 19:55聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

基本工資審議委員會14日決議明年調漲基本工資，商總理事長賴正鎰第一時間接到訊息說...
基本工資審議委員會14日決議明年調漲基本工資，商總理事長賴正鎰第一時間接到訊息說很訝異。 記者宋健生／攝影
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基本工資審議委員會今天(14日)決議明年調漲基本工資，商總理事長賴正鎰第一時間接到訊息說很訝異，而在現場的商總副理事長許舒博跟工總常務理事何語也嗆「下次不用找資方來開會」、「7大工商團體不會幫政府背書」。

基本工資月薪、時薪明年雙漲，商總理事長賴正鎰說，月薪調漲幅度「可以接受」，但對於時薪一再調高，他憂心將會造成物價上漲與關店潮，而且加油站，餐飲速食與便利商店業者原本就反對調漲，此番再度調整，預估他們應該會向勞動部抗議表達不滿。

賴正鎰砲轟，政府不能老是為了選舉，一味討好選民與勞工，勞工人數比例雖然高過資方，資方也能體恤政府在照顧勞工的心意，但現階段景氣並未恢復，並不適合在這個階段調整基本薪資。

代表資方進入的基本工資審議委員會的包括工總常務理事何語與商總副理事長許舒博。會議結束後，何語直接公開對勞動部長許銘春說：「這是你們的政治考量，我們7大工商團體不會幫你背書，部長自己裁定的就自己負責。」他說，預估明年基本工資調漲後，企業界至少會增加163億元人事成本。

許舒博也無奈地說：「基本工資調漲勞動部有其政治考量，工商界的意見沒有人要聽，以後不需再問資方意見，下次也不用找資方來開會。」他表示，勞動部在開會前就已經對外說絕對要調漲，既然都決定要漲，為何每年還要找資方去幫政府背書，讓勞資雙方產生對立，最後資方的意見也不採納。

何語也砲轟政府既然要調漲基本工資，卻完全沒有端出配套措施。他說，韓國的基本工資3年調漲3成，導致失業人口增加到115萬人，後來韓國總統文在寅多次因為這決策向大眾道歉，並編列141兆韓元、約新台幣720億元，來做失業金補助、中小企業輔導補助、促進內需市場消費措施等，然而台灣政府只是一直漲基本工資，卻沒有提出任何補助措施。

賴正鎰說，政府這次再度強行通過基本工資調薪案，商總旗下的服務業，像是加油站，速食店，便利商店等業者應該無法接受，他擔心會出現關店潮，加油站光是去年就關閉了二、三百家，對勞工反而不利，減少就業機會，恐怕造成更嚴重的失業問題，到時候只會引起全民謾罵。

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