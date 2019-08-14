基本工資月薪漲3%時薪漲5% 勞團：遺憾但肯定大方向

2019-08-14 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



基本工資審議委員會結束後，勞方委員、全產總理事長莊爵安（左）與資方委員、全國工業總會常務理事何語握手致意。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

勞工團體今在基本工資審議委員會召開前，喊出目標調幅在6到8%，委員會歷經6小時討論，最後拍板明年基本工資月薪調幅3.03%，從現行的2萬3100元增加至2萬3800元，時薪漲幅則是5.33%，從150元調至158元，勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安表示，對於調整結果感到遺憾，但仍肯定逐年調升的大方向。

莊爵安表示，勞資雙方原本就不是對立，雙方就各自議題表達都是正常現象，但他仍要提醒，基本工資是要保障最弱勢的邊際勞工，雖經濟面也是重要考量之一，但台灣長期在扭曲政策下，最低工資離國際水準還有一段差距，但至少可喜的是，從2016年至今第4年，已經建立逐年討論、調整的方向，只是調幅高低須將重要民生經濟指數納入。

他坦言，對於勞動部長許銘春最後的裁示額度，勞方感到有點遺憾，希望能夠更好，因為台灣勞工值得更好的對待。他說，這次討論過程雙方面都提出理性的論述與數據，政府部門與資方團體也提出未來經濟的變數與參數，資方一開始堅持談都不談，要凍漲，勞團則在現實考量上做逐一調整，政府最後再以公部門工具做最後裁示，雖然有點遺憾，對這樣的調漲方向與走向仍予以肯定。

莊爵安說，時薪漲幅高於月薪，勞資雙方原本沒有很大共識，是勞方堅持，因為時薪針對的都是本勞，大部分領部分工時的是年輕人，應給更多照顧，勞方很堅持調幅不能低於5%，資方原本能接受範圍則是2塊錢。