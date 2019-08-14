蔡政府第四度調漲基本工資 行政院：尊重審議結果

2019-08-14 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



歷經6個小時的激烈論戰，基本工資審議委員會今（14）日傍晚拍板，決議明年起月薪調升至2萬3,800元、時薪調升至158元。行政院表示，尊重基本工資審議委員會的審議結果，最後此案將由行政院長蘇貞昌簽核，完成行政流程，保守初估後續流程仍需一至兩周的時間。

勞動部基本工資審議委員會今日10時於勞動部召開，會議由勞、資、政、學四方代表，參照具體社經指標，包含17項重要民生物資年增率、消費者物價指數（CPI）變動率、國內生產總值（GDP）成長率等，做出調整與否的決議。

在會議中，勞資雙方起初對於調幅難以達成共識，勞方主張調幅5%，學者專家建議3%，資方僅提月薪增加300元、調升1.29%。後來勞動部提出月薪漲700元，從2萬3,100元調至2萬3,800元，調幅3.03%；時薪從150元調至158元，調幅5.33%，勞資雙方皆未反對。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）說明，在基本工資審議委員會開完會做出決議後，會先整理會議內容與結論後，將此案交給勞動部長，後再由勞動部呈報行政院，最後由院長批核，完成行政程序。

Kolas表示，行政院基本上尊重委員會的審議結果，審查過程中考量了勞資雙方的意見，且審議就是雙方溝通、妥協的過程，相信委員會作出的決議，是大家都可接受的共識。

據了解，包含本次調整，蔡英文總統自2016年上任後共四度調漲基本工資，月薪調幅依序為5%、4.72%、5%、3.03％，月薪從2萬1,009元、2萬2,000元、2萬3,100元，再調升至2萬3800元；時薪調幅依序是5.56%、4.72%、7.14%、5.33％，時薪從133元、140元、150元，調升至158元。

本次的基本工資的調整，預計受益的對象，包含136萬名本國勞工、43萬名移工以及52萬名時薪制的打工族，共約231萬人受惠。