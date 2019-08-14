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消息曝光今晚吳韓會取消 韓國瑜吐7字

現場直擊／反送中暴力升級後 進退兩難的「和理非」

明年基本工資時薪漲逾5% 資方不滿：不幫勞動部背書

2019-08-14 18:48聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

基本工資審議委員資方代表、全國工業總會常務理事何語（右）會後與勞方代表、全國產業...
基本工資審議委員資方代表、全國工業總會常務理事何語（右）會後與勞方代表、全國產業工會理事長莊爵安握手致意。記者葉冠妤／攝影
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基本工資審議委員會今拍板決議明年基本工資月薪調幅3.03%，從現行的2萬3100元增加至2萬3800元，時薪漲幅則是5.33%，從150元調至158元，對此結果，資方委員受訪時表達不滿意，不願替勞動部背書，勞方委員也大呼遺憾，但仍肯定基本工資逐年調升的大致方向。

資方委員、中華民國全國工業總會常務理事何語會後指出，中美貿易戰比金融海嘯更危險，雖然台灣有相關零組件、通訊、電器類外銷及中國大陸市場支撐，但可想見未來經濟成長並不樂觀，尤其明年更是未知數，加上國內內需市場不理想，因此資本工資這樣調漲，七大工商團體表明不替勞動部背書，對這樣的調法也不滿意。

何語抱怨，包括今年第4年，最後都是由政府做政策決定，喊出3%到5%，等於是由政府負全部責任，韓國基本工資雖然3年來調漲近30%，但韓國總統文在寅多次在電視上向大眾道歉，編列141兆韓元協助失業人口，目前已達152萬的失業人口，中小企業倒閉很多，反觀台灣政府從來沒有編任何預算補充中小企業。

何語表示，台灣中小企業占96%，達到148萬家，其中80%是微型企業，是展現台灣競爭力的產業結構，對於今天基本工資調整，企業每年將增加200億元的勞動成本。

何語認為，產業界應給邊際勞工較好的薪資，這方向沒有錯，但邊際勞工技術較薄弱、工作能力較缺乏、時間較困難，無法做長期工作，因此照顧邊際勞工是社會、政府、企業界的共同責任，不能全給企業承擔，這點政府應該有所認知。

由於去年基本工資審議會長達9小時之久，過程勞資委員更一度憤而離席，今天則6小時就做出結論，何語說，今年勞資雙方都很尊重雙方發言，言詞跟口氣都相對理性，勞團也理解美中貿易站對產業的衝擊，專家學者也比較理性，提出數據也比較客觀，這次開會不拖延時間，也各自提出充足論述，不互相攻擊，這是一個好的開始，建立良性互動。

不過，何語也無奈透露，「最後還是由政府決定，由部長裁決。」他表示，調升基本工資不完全是選舉紅利，政府應帶領國家人民創造社會價值，不該破壞軍公教、經濟產業界、勞工工作創造的社會價值，像勞工跟企業界爭取的都是多賺錢，希望共同分配紅利，資方多賺錢分配給勞工，勞工也不要計較，努力幫企業多賺錢。

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