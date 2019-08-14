基本工資月薪僅調3％ 勞陣：蔡政府未維持加薪決心

2019-08-14 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



勞動部今天召開基本工資審議委員會，決議調漲基本工資，月薪從2萬3100元調整至2萬3800元，增幅3%；時薪則從150元調整至158元，增幅5%。台灣勞工陣線今天表示，肯定蔡政府連4年調整基本工資，但月薪僅調整3％，「未能維持過去三年調整的決心」，錯失了一次好好回應台灣低薪問題的契機，也凸顯訂定「最低工資法」的迫切性。

勞陣表示，每年第3季調整基本工資，資方團體總是透過各種管道強烈反對調漲，但反對理由數十年如一日，認為調整基本工資會導致成本大增、壓縮企業生存空間；也會降低僱用誘因，使勞工「未謀其利、先受其害」遭遇失業。但事實上，根據政府統計數據，近年不論是經濟成長率、就業率及失業率等表現，皆未出現資方擔憂的「惡果」，反而刺激國內消費力。

勞陣也表示，台灣基本工資的調幅已相當溫和且漸進，雇主團體應正面看待基本工資調整的正面經濟效益，非一再地用錯誤認知來影響政府決策。勞工生活若無法改善，勢必衝擊台灣整體的經濟發展。