台商回流電力議題白熱化 伊頓提供多元電源解決方案

2019-08-14 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



兩年前815全台大停電的損失仍歷歷在目，上週發生的芮氏規模6.0的強震與利奇馬強颱侵襲，又造成共6萬住戶的無預警停電，再次凸顯平時對於停電應變措施的重要性。美中貿易戰升溫，許多大廠將產線重心移回台灣，更讓電力需求議題再次成為企業關注焦點。

為此，全球百年動力專家伊頓提供多元、客製化的電源管理解決方案，包括可同時備電及儲能的不斷電儲能雙功系統UPS（EnergyAware UPS）、具備援電力的xStorage儲能系統等，協助企業能在無憂的電力備援下，贏得全球市場的競爭力。

伊頓台灣區總經理宮鴻華表示，身為百年動力專家，提升客戶對備電的意識，並提供客製化的解決方案及服務，是伊頓的核心價值。其中，伊頓的不斷電儲能雙功系統UPS（EnergyAware UPS）更是結合穩定電力品質及儲能兩大功能，幫助企業以最低的裝置及升級成本，達到最高的經濟效益。

洞察到綠電推廣而帶動的儲能趨勢，伊頓在今年推出不斷電儲能雙功系統UPS（EnergyAware UPS），協助企業在空間最有效的利用下，提供備電及儲能兩大功能。此解決方案對企業來說，不僅是幫助在不穩定的電力供應市場下買了保險，在停電後給予30分鐘至4小時時間緩衝、備份資料，將傷害降至最低。

伊頓指出，更是為再生能源間歇性的問題提供辦法，在用電低峰時儲電，高峰時供電，以達到削峰填谷的作用，降低電力成本，可謂一舉兩得。此解決方案在美國微軟位於維吉尼亞州創新中心的應用，更一舉獲得2018 DCD大獎 (Datacenter Dynamic Awards)中關鍵任務資料中心創新獎項 。

除了不斷電儲能雙功系統UPS（EnergyAware UPS）外，伊頓也提供許多高效的電力管理解決方案，如針對邊緣運算需求的微型資料中心、xStorage儲能系統幫助零售業減輕電力成本的負擔等。針對零售、醫療、金融，以及高科技等不同產業，伊頓傾聽客戶需求、量身打造整合式的解決方案及服務，協助企業維持永續環保的運作，並在能源轉型的缺電風險中，保有優質及穩定的電源，進而無後顧之憂的搶占先機，保持市場競爭力。