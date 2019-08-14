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小英任內第4度調漲基本工資 勞長：毫無政治考量

2019-08-14 18:18聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

基本工資審議委員會今拍板決議，將建議行政院2020年元旦起調漲基本工資，月薪從2...
基本工資審議委員會今拍板決議，將建議行政院2020年元旦起調漲基本工資，月薪從2萬3100元調升至2萬3800元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%，是蔡政府上任來第4度調漲基本工資，圖為勞動部長許銘春會後受訪。記者葉冠妤／攝影
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經勞資政學委員6小時的討論，基本工資審議委員會今拍板決議，建議行政院2020年元旦起調漲基本工資，月薪從2萬3100元調升至2萬3800元，漲700元、調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，漲8元、調幅5.33%，這也是蔡英文總統上任來第4度調漲基本工資。對於資方代表對結果不滿意，更抱怨基本工資調漲是基於選舉考量，勞動部長許銘春會後則強調，完全沒有涉及政治考量。

基本工資審議委員會每年第3季召開，由勞、資、政、學四方代表，參照具體社經指標，如17項重要民生物資年增率、消費者物價指數（CPI）變動率、國內生產總值（GDP）成長率等，這次每月基本工資調整後，預估約有183.26萬名勞工（包括136.71萬名本勞，46.55萬名移工）受惠；至於每小時基本工資調升至158元，預估約有48.33萬名勞工受惠。

許銘春表示，今天會議過程，各委員先充分表達意見，也就基本工資所涉及的各客觀指標熱烈討論，此次基本工資調漲是蔡英文總統上任第4度調漲，落實總統照顧邊際勞工的政策，採溫和穩健方式逐步調升，由4年前的2萬0008元提升到2萬3800元，漲3792元，調幅達18.95％；時薪也由原來的120元提升到158元，總共調升38元、調幅達31.67％。

許銘春轉述，資方先前就多次強調，基於美中貿易戰等經濟環境的不確定性，且基本工資已連三年調漲，盼今年能夠凍漲，勞方也主張超過5%調幅，最後勞資雙方都兼顧了勞工權益與經濟發展情勢，各有退讓，會議過程先拍板敲定月薪調幅，但對於時薪調幅是否要與月薪一致，委員們則有不同意見，最後決議時薪、月薪都等同幅比去年少調2%。

針對資方代表提及時薪連兩年大幅拉高，恐導致中南部時薪追不上調幅，無法具體落實，許銘春回應，未來將加強關注調幅是否造成微型企業營運困難、物價波動等問題，若有必要也會動用政策工具協助，例如提供教育訓練、聘雇補助等，政府跨部會幫忙，責無旁貸。

此外，資方代表抱怨資本工資調漲是基於選舉考量，許銘春則強調「完全沒有這樣的考量。」她說，這是每年依據基本工資審議辦法所召開的會議，調整與否、調幅多少都是參照客觀社經指標，由委員充分討論後凝聚出的共識，完全沒有涉及政治考量。

對於外界認為基本工資時薪、月薪調幅差距越來越大，看來有脫鉤趨勢，恐導致雇主換軌將時薪轉為月薪制，許銘春回應，根據數據反映，2019年基本工資元上路後，部分工時勞工採月薪制15.1%，比去年6月減少了4.3%，採時薪制則增加77.8%，反而比去年6月增加4.2%，顯示沒有因為調幅不同發生時薪制轉換成月薪制的情況，至於未來時薪、月薪是否脫鉤，勞動部則沒有定論。

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