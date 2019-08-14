蔡政府四度調漲基本工資 月薪共調18.95%、時薪31.67%

2019-08-14 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



基本工資審議委員會今（14）日上午10點於勞動部召開，經6小時討論，最後拍板建議行政院明年元旦起調漲基本工資，月薪從2萬3100元調升至2萬3800元，漲700元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%，是蔡政府上任來第4度調漲基本工資。

勞動部進一步指出，自蔡總統上任以來，每年都定期檢討基本工資，基本工資月薪連同本次會議結論，將有4次調整，由4年前的20,008元提升到23,800元，共調升3,792元，調幅達18.95%，時薪亦將由原來的120元提升到158元，共調升38元，調幅達31.67%。

勞動部表示，基本工資審議委員會於今（14）日召開第34次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲得上述結論，並將由勞動部陳報行政院核定。

勞動部指出，今年與會者皆熱烈發言討論，但也都能引據論理，氣氛相當平和。資方代表認為受美中貿易戰影響，經濟復甦的力道有限，缺乏調高基本工資的條件。勞方委員認為，基本工資的用意是保障基層勞工的基本生活，況且物價確實也有波動，主張應考量勞工維持基本生活所需的基本工資調漲幅度。

經多階段充分交換意見，綜合考量整體社會經濟情勢，包括消費者物價指數、17項重要民生物資年增率及國內經濟成長率等經社數據，也慎酌中小企業及微型企業之承受能力，最後凝聚共識為每月基本工資調整至新台幣23,800元；另為照顧大多採時薪制的青年勞工、二度就業婦女及中高齡部分工時就業者，每小時基本工資調整至新台幣158元。

勞動部說明，本次每月基本工資調升至23,800元後，預估約有183.26萬名勞工（本勞136.71萬名，外勞46.55萬名）受惠；至於每小時基本工資調升至158元，預估約有48.33萬名勞工受惠。