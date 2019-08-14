調升基本工資 學者：對消費影響小 企業反可能藉此漲價

2019-08-14 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



基本工資審議委員會今天在勞動部展開，歷經近八小時討論，最終拍板定案漲基本工資，勞動部部長許銘春說明這次調整時勞資雙方互退一步的結果。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

勞動部今（14）日召開基本工資審議委員會，確定基本工資月薪將由23,100元升至23,800元、調幅3.03%，時薪由150元升至158元、調幅5.33%。兩位學者同聲認為，薪資調幅溫和，平均而言，對企業營運成本無明顯影響，也難刺激勞工改變消費型態，對內需成長貢獻不大，反而可能成為部分業者趁機漲價的機會。

台大國發所教授辛炳隆及中經院三所助研究員賴偉文均指出，月薪調幅3.03%、時薪調幅5.33%，幅度相當溫和，對經濟成長不論是正向、負向的影響均小。

賴偉文去年曾替勞動部分析調漲基本工資的影響，他分析，薪資調漲的正面影響是擴大內需、提高經濟成長。反面則是企業勞動成本增加，調整雇用型態、投資行為，甚至反映到物價，有時可能限縮了原先預期內需擴大的狀況。

在影響程度部分，辛炳隆以月薪調漲5%幅度來估算，從主計總處公布人力運用調查中，針對目前受雇員工之薪資原始資料，包含外籍勞工的影響人數比例約15.3%，調薪後將會使企業的薪資支出增加0.356%，並使企業營運的總成本增加0.029%，顯示幅度相當溫和。

辛炳隆說，而今勞動部僅將月薪調漲3%，顯示影響程度更為薄弱，若企業如實反映營運成本，將不至於造成物價飆漲，但政府調整基本工資，辛炳隆坦言，卻很可能成為部分企業調漲價格的理由與時機。

對勞工來說，賴偉文認為單月薪資增加僅800元，並不容易改變日常的消費方式，難有效刺激效費。但對企業來說，由於基本工資與勞健保掛勾，企業關心的並非員工的薪資增加，而是法定應負擔的勞動成本增加。

賴偉文點出，每個企業對基本工資調漲的反應不同，有的可能調整雇用人數、有的可能改變投資型態，也有企業會因此將物價抬升。且各行業別的結構不同，對電子製造業來說，主要成本在於機器，不至於轉嫁成本；而對服務業等勞力密集產業則影響較大，如餐飲業、餐旅業等，較有可能因此提高物價。

另外，主計總處並指出，翻閱過去基本工資調升月份，經常性薪資大多月增0.02%至1.4%之間。學者分析，調升基本工資主要影響低於基本薪資的勞工，也將產生「水漲船高」的現象，高於基本工資勞工也會因此微幅調整，但因為沒有法律的規範，因此整體平均調升幅度較低。