基本工資月薪僅調3% 勞陣：突顯訂定最低工資法迫切性

2019-08-14 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



基本工資連四年持續調整，台灣勞工陣線協會表示肯定，但認為這次月薪僅調整3%，錯失了一次好好回應台灣低薪問題的好機會，實屬可惜。 本報資料照片 分享 facebook

勞動部今（14）日召開基本工資審議委員會，作成了月基本工資調整3%，從原來的23,100調整至23,800；時薪則調整5%，從150元調整至158元。對此，台灣勞工陣線協會表示，對於基本工資連四年持續調整的決定表示歡迎和肯定，但這次未能維持過去三年調整的決心，時薪調整5%，但月薪僅調整3%，錯失了一次好好回應台灣低薪問題的好機會，實屬可惜。

台灣勞工陣線協會進一步指出，這也突顯了落實蔡總統的政治承諾，訂定最低工資法立法的迫切與重要性，以作為未來更制度、更透明及更合理的調整最低（基本）工資的依據。

台灣勞工陣線協會表示，每年第3季調整基本工資時，資方團體總是透過各種管道強烈反對調整的聲浪，但反對理由卻數十年如一日，千篇一律的認為調整基本工資將導致成本大增，同時也壓縮企業生存空間，也會降低僱用誘因而使得勞工「未謀其利、先受其害」遭遇失業。

不過，台灣勞工陣線協會指出，根據這幾年的政府統計數字，無論是在經濟成長率、就業率和失業率等表現上，資方團體視為洪水猛獸所擔心的調整「惡果」非但沒有出現，反而對於國內消費有一定程度的正面影響。

勞陣認為，台灣基本工資的調整其實已經相當溫和和漸進，因此，雇主團體應正面看待基本工資調整的正面經濟效益，而非一再的用錯誤的認知來影響政府決策，勞工的生活無法改善，回過頭來衝擊的是台灣整體的經濟。

勞陣表示，事實上，對於許多台灣基層勞工而言，調整基本工資是他們惟一加薪的機會。因此，勞陣認為政府應該以更明確的態度來面對台灣低薪問題，除了持續提升基本工資以宣示台灣社會解決低薪問題的決心外，更應加速最低工資法的立法，制度化調整機制。