明年基本工資調漲 月薪23800元、時薪158元

基本工資審議委員會今早10點於勞動部召開，經6小時討論，最後拍板建議行政院明年元旦起調漲基本工資，月薪從2萬3100元調升至2萬3800元，漲700元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%，是蔡政府上任來第4度調漲基本工資。

基本工資審議委員會每年第3季召開，由勞、資、政、學四方代表，參照具體社經指標，如17項重要民生物資年增率、消費者物價指數（CPI）變動率、國內生產總值（GDP）成長率等，做出調漲與否的決議，包括136萬名本國勞工、43萬名移工以及52萬名時薪制的打工族，約231萬人受惠。

這次是蔡英文總統2016年上任後，第4度調漲基本工資，月薪調幅依序為5%、4.72%、5%、3.03％，月薪從2萬1009元、2萬2000元、2萬3100元，再調升至2萬3800元。時薪調幅依序是5.56%、4.72%、7.14%、5.33％，時薪從133元、140元、150元，調升至158元。

勞資雙方上午對調幅僵持不下，中間一度各自帶開討論，勞方提調幅5%，學者專家建議3%，資方則只提月薪增加300元、也就是調升1.29%。後來勞動部提出月薪漲700元，從2萬3100元調至2萬3800元，調幅3.03；時薪從150元調至158元，調幅5.33%，勞資雙方皆未反對。

據了解，勞方預設的調幅底線為4%，但對於3%有心理準備，也不想引起資方再爭議，未提反對。