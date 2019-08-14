親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消基會今（14）日召開記者會指出，勞動部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」職類證照制度，無疑加鉅了應由專業醫事人員始得進行的「物理治療」、「整復」、「推拿」等醫療行為，與傳統民俗調理業者執業人員混淆，且有使民眾誤認之虞。

對此，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，當初「技術士技能檢定傳統整復推拿」職類證照是向衛福部申請的，而針對目前社會各界有不同的看法，勞動部和衛福部已在「討論中」。

黃秋桂指出，勞動力發展署重視各界不同的聲音，近日會與衛福部更積極的針對職類證照名稱，以及檢定內容，做出更符合法律的規定，黃秋桂也強調「不會拖太久」。

中華民國中醫師公會全國聯合會常務監事施純全指出，「整復」與「推拿」本屬醫療業務範疇，依法需由專業醫事人員始可進行。但勞動部目前所推動的「傳統整復推拿技術士」檢定，其上的「整復」、「推拿」名詞，已與中醫傷科「整復」及「推拿」無從區分，極易造成消費者的誤認。

消基會指出，若再加上「傳統整復推拿技術士」的銜名，更讓消費者會誤以為持有證照的從業人員，就是為相關醫療專業人員，這雙重的誤導，怎可能讓消費者從一片模糊不清的消費環境中，清楚判明係接受醫療專業人員的醫療治療，抑或是接受非醫療專業人員非醫療行為的民俗調理，此對一般民眾的權益，確實有莫大的影響。

同時，消基會秘書長吳榮達也進一步指出，希望勞動部推動的「傳統整復推拿技術士」職屬類別銜名，應更改「民俗調理技術人員」，藉以匡正「推拿」、「整復」和醫療行為的連結，並讓一般消費大眾得以清楚辨明民俗調理非醫療行為與「推拿」、「整復」醫療行為的區隔，避免社會大眾遭受身體不測傷害的風險。

消基會今（14）日召開記者會指出，勞動部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」職類證...
消基會今（14）日召開記者會指出，勞動部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」職類證照制度，無疑加鉅了應由專業醫事人員始得進行的「物理治療」、「整復」、「推拿」等醫療行為，與傳統民俗調理業者執業人員混淆，且有使民眾誤認之虞。 圖／消基會提供
分享

勞動部消基會

相關新聞

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13

影／基本工資審議 資方：快活不下去了

2019-08-14 14:01

影／基本工資審議 勞方：漲到2萬9199元更好

2019-08-14 14:00

經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28

基本工資審議 高教工會籲月薪2萬9972元、時薪191元

2019-08-14 12:23

台灣基本工資全球後段班 勞團：與葡萄牙、希臘相當

2019-08-14 12:05

基本工資審議估調漲3~5% 許銘春：絕對不是「喊價」

2019-08-14 12:03

影／基本工資審議今開戰 勞長：盼共創勞資雙贏

2019-08-14 11:07

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

影／基本工資審議 勞動部：絕不任意喊價

2019-08-14 10:41

影／基本工資審議會登場！ 勞資較勁 加不加薪就看今天

2019-08-14 10:36

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 10:04

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:18

基本工資漲不漲？ 勞資決戰周三揭分曉

2019-08-14 05:48

歐盟啟動反傾銷調查 點名台陸印尼不銹鋼

2019-08-14 00:39

基本工資若調漲 商總：恐現閉店潮

2019-08-14 00:36

名家觀點／審查財報…董事們責任重大

2019-08-14 00:33

勞資大過招 基本工資漲幅周三決戰

2019-08-14 00:19

財經觀點／美中衝突難題 配置資產為上策

2019-08-13 23:49

基本工資審議登場 勞長：沒有預設立場

2019-08-13 23:16

基本工資審議明登場 資方：若調漲衍生閉店潮、裁員

2019-08-13 21:25

配合勞動事件法 勞部今預告修正擴大勞工訴訟扶助範圍

2019-08-13 17:35

基本工資審議明登場 勞長：盼能往調升方向走

2019-08-13 15:39

基本工資若漲 餐飲、文教、製造業影響較大

2019-08-13 14:24

勞部擴大勞工訴訟扶助 納入勞動調解、工會集體訴訟

2019-08-13 14:24

勞動事件法明年上路 勞動部修法加強工會集體訴訟扶助

2019-08-13 13:51

立委爆去年底開敗選檢討會議 經濟部回應這麼說

2019-08-13 13:45

歐盟對台不鏽鋼「反傾銷」調查 經濟部協助業者因應

2019-08-13 13:11

徐永明：最低工資法儘速立法 別再成蔡英文選舉口號

2019-08-13 12:53

日圓狂飆 日本製造業遭殃

2019-08-13 12:38

基本工資調漲將定案 104調查：無法直接改善低薪

2019-08-13 12:35

基本工資若調漲 調查：84%企業成本增加

2019-08-13 12:22

基本工資審議 徐永明：最低工資要立法 基本工資要調漲

2019-08-13 11:12

和大加碼投資嘉義大埔美園區 總投資額逾40億

2019-08-13 10:15

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

強強攜手 富邦、漢來高雄開百貨

2019-08-14 00:07

改從台灣出貨 NB代工四雄準備好了

2019-08-14 00:45

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

基本工資若調漲 商總：恐現閉店潮

2019-08-14 00:36

基本工資審議明登場 資方：若調漲衍生閉店潮、裁員

2019-08-13 21:25

哈日族笑了！日圓跳水重返0.29字頭 慢一天換匯省很多

2019-08-14 10:08

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

長榮砸545億 擴充運力

2019-08-14 00:39

中華電信人事調整 林昭陽將接總公司行政執行副總

2019-08-13 20:38

鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

2019-08-13 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top