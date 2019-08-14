勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消基會今（14）日召開記者會指出，勞動部推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」職類證照制度，無疑加鉅了應由專業醫事人員始得進行的「物理治療」、「整復」、「推拿」等醫療行為，與傳統民俗調理業者執業人員混淆，且有使民眾誤認之虞。

對此，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，當初「技術士技能檢定傳統整復推拿」職類證照是向衛福部申請的，而針對目前社會各界有不同的看法，勞動部和衛福部已在「討論中」。

黃秋桂指出，勞動力發展署重視各界不同的聲音，近日會與衛福部更積極的針對職類證照名稱，以及檢定內容，做出更符合法律的規定，黃秋桂也強調「不會拖太久」。

中華民國中醫師公會全國聯合會常務監事施純全指出，「整復」與「推拿」本屬醫療業務範疇，依法需由專業醫事人員始可進行。但勞動部目前所推動的「傳統整復推拿技術士」檢定，其上的「整復」、「推拿」名詞，已與中醫傷科「整復」及「推拿」無從區分，極易造成消費者的誤認。

消基會指出，若再加上「傳統整復推拿技術士」的銜名，更讓消費者會誤以為持有證照的從業人員，就是為相關醫療專業人員，這雙重的誤導，怎可能讓消費者從一片模糊不清的消費環境中，清楚判明係接受醫療專業人員的醫療治療，抑或是接受非醫療專業人員非醫療行為的民俗調理，此對一般民眾的權益，確實有莫大的影響。