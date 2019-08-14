基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



基本工資審議委員會今早10點登場，攸關明年基本工資是否調漲，由於上午會議過程勞資各自角力，中間一度喊暫停各自帶開小組討論，勞方喊調幅8%，資方則只願月薪增300元，調幅1.29%，雙方毫無交集。勞動部則努力遊說資方提高調幅。

基本工資審議委員會每年第3季會召開，由勞資政學21名委員討論，目前基本工資為月薪2萬3100元、時薪150元，明年調漲與否，則攸關136萬名本國籍勞工、43萬名移工及52萬名時薪制打工族，約231萬人。

勞方委員代表、全國產業總工會理事長莊爵安今早在會前強調，至少須比照歷年調幅程度逾5%，勞方目標是調漲6到8%，但資方委員代表、全國工業總會常務理事何語則強調凍漲立場，更指出若基本工資調5％，企業1年將增加300億元成本。

據了解，勞資雙方上午僵持，中間一度各自帶開討論，目前勞方提調幅5%，學者專家建議3%，資方則只提月薪增加300元、1.29%，勞動部正在積極遊說資方提高漲幅，但資方態度尚未鬆動太多。