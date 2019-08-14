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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

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影／基本工資漲不漲 勞資碰頭今晚見分曉

2019-08-14 13:53經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

基本工資審議委員會今(14)日登場，勞方一早就到勞動部前集結喊口號，希望比照去年調漲，資方則表態希望今年凍漲，會前勞資雙方意見分歧，去年花了9個小時才有結果，就看今年得花多少時間達成共識。

勞動部基本工資

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