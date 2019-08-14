影／基本工資審議 勞方：漲到2萬9199元更好

2019-08-14 14:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



基本工資審議委員會議上午登場，調幅到底偏向資方？還是偏向勞方？會前勞資雙方依舊相互角力。勞方在開會前召開記者會提出主張，指出，比較台灣和OECD（經濟合作暨發展組織）會員國的基本工資，台灣屬於「後段班」，與葡萄牙或希臘最低工資差不多，要求基本工資漲幅不得低於5%，目標是調漲6%~8%，若能夠一次漲足、漲到2萬9199元更好。資方則回嗆，美中貿易戰衝擊影響嚴重，應該「凍漲」。

全國產業總工會理事長莊爵安指出，相對廉價的2018年OECD國家最低月薪平均1184.67美元，台灣卻只有729.44美元。如把台灣列入排序，在28國中，台灣處於後段第18名，就算以2019年基本工資745.16美元來看，落後國際的情況仍沒有改善。

時薪部分，台灣在OECD國家中也屬「後段班」。莊爵安指出，OECD國家2018年最低時薪平均6.06美元，台灣為4.64美元，在28國中，排名雖略提高到第15名，但較國際平均水準，每小時少領近1.5美元。

高教工會青年行動委員會代表蘇子軒表示，儘管政府聲稱「經濟果實應由勞資共享」，但真相是這20多年來，經濟成長的果實大多被資方奪走。1997年開始，基本工資在藍綠政黨輪替間凍漲了十年，漲幅遠低於經濟成長的速度。1997年至去年，人均GDP成長了87%，相較之下，基本工資僅調漲了46%。

就算直至2007年，基本工資終於恢復調漲，與OECD國家相比，台灣的平均年漲幅仍是世界各國裡頭的後段班。在28個國家中，台灣排名倒數第八，平均年漲幅僅2.22%，遠低於平均的4.20%。

蘇子軒表示，若蔡政府真要落實「經濟果實由勞資共享」，應該在平衡物價漲幅、反映勞資均等分配的精神下，依照「基本工資＝前期基本工資 × （1＋消費者物價指數年增率） × （1 + 1/2 × 經濟成長率）」的公式進行調整，並且應回溯至開始凍漲的1997年。根據此公式，基本月薪和時薪應該調漲為2萬9972元、191元。