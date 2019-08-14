經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美國政府宣布對部分中國產品延後課稅，只是貿易戰打打停停，對廠商來說增加關稅不是最大問題，而是衍伸出的不確定性，而且在中國工資提高、找人難情況下，雙重因素將讓代工廠轉移產能持續進行，分散中國產能已勢在必行。

美國政府宣布部分產品延緩課稅，對以筆電、智慧手機製造為重點的台灣代工廠來說，絕對是一個喜訊，因為對廠商來說，有更多的時間可以轉移產能出中國，不會倉促面臨遭到課稅情況。

再者，由於課稅時間延後到12月，不會影響到美國聖誕節消費旺季，廠商原本擔心的下半年「旺季不旺」也可望解除部分壓力。讓代工廠出貨可按照既定時程進行。

不過，從中長期來看，對廠商來說最大利空不是課徵關稅，而是貿易戰打打停停，衍伸出的不確定性。為了因應新增關稅，廠商必須投入大筆資本支出在非中國地區擴增產能，但美國總統川普反覆的個性，一旦貿易戰又臨時喊卡，付出的移廠成本等於「打水漂」。

但為了客戶、維繫訂單，應對美中貿易戰打打停停的新時代，代工廠勢必還是得增加非中國生產據點，以利情勢再度轉壞，到時有海外據點可供應客戶產品，免受關稅影響。況且，以目前來看美國政府不是不課，只是時間未到。

從另外一個角度來看，中國勞動市場已大幅改變。和碩董事長童子賢先前表示，就算是美中間沒有貿易摩擦，中國的少子化跟年輕勞動力的供應，不再像20年前那樣充裕，也因此勞動成本已經上升到非常高。

童子賢指出，現階段台商的佈局，可能有成本、貿易戰及東南亞崛起的因素，所以恰當的移動到其他土地，這是自然而然的，和碩本身業務眾多，在過去四年陸續在做產能分散，目前貿易戰只是加深這樣動作及佈局速度。