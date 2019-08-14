基本工資審議 高教工會籲月薪2萬9972元、時薪191元

2019-08-14 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



基本工資今審議，高教工會青年行動委員會提出公式，算出基本月薪應調漲為2萬9972元，時薪應調漲為191元。青委會說，蔡英文政府若要落實「經濟果實由勞資共享」，應該在平衡物價漲幅、反映勞資均等分配的精神下，依照「基本工資 ＝ 前期基本工資 × （1 + 消費者物價指數年增率） × （1 + 1/2 × 經濟成長率）」的公式進行調整，且應回溯至開始凍漲的1997年。

高教工會青委會說，基本工資一直是蔡英文總統向大眾宣傳的政績，包括告別22K、開出連任將上調至3萬元的支票、端出「最低工資法」草案等。但青委會比較OECD各國的基本工資調幅後，表示蔡政府大力張揚的基本工資調漲，不但難以彌補經濟果實長期被資方拿走的藍綠共業，且與國際數據相比，調幅還有很大的進步空間。

青委會說，今年基本工資調整為23.1K後，蔡英文總統表示照顧勞工是她「做總統每一天的目標」。但是，比較蔡英文總統執政時期的各國基本工資調幅，發現台灣的調幅只是29個國家中的第十四名，仍低於世界平均5.16%。

青委會說，這也表示，蔡政府向社會大眾宣揚的「年年調漲」政績，仍難以彌補經濟果實多數被資方奪去的錯誤。更不用說，總統調漲了基本工資，就說自己「照顧勞工」，完全是要粉飾她過去砍七天國定假日、二度修惡勞基法、嚴重戕害勞權的惡行。

青委會說，台灣基本工資漲幅世界倒數第八，1997年至今，經濟果實全被資方拿走。基本工資在藍綠政黨輪替間凍漲了十年，漲幅遠低於經濟成長的速度。1997年到去年，人均GDP成長了87%，相較之下，基本工資僅調漲了46%。