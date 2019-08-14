台灣基本工資全球後段班 勞團：與葡萄牙、希臘相當

2019-08-14 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



基本工資審議委員會今於勞動部召開，勞動部長許銘春會前致詞，期待今天會議能充分理性、和諧討論。記者葉冠妤/提供 分享 facebook 基本工資審議委員會議今（14）日上午登場，208萬基層勞工加薪幅度今日決定。會前勞資雙方依舊相互喊話，勞方指台灣在OECD會員國中的基本工資屬於「後段班」，所得到的待遇大概與葡萄牙或希臘最低工資差不多，要求今年最低基本工資漲幅不得低於5%，目標是可以調漲6~8%，若能夠2,9199元一次漲足更好。

但，資方則回嗆，美中貿易戰衝擊影響嚴重，應該「凍漲」。

全國產業總工會理事長莊爵安指出，比較2018年OECD國家最低工資基準，台灣的基本工資勞工在全球勞動生產場域中，屬於相對廉價的2018年OECD國家最低月薪平均1184.67美元，台灣卻只有729.44美元。

莊爵安進一步指出，如計入台灣，在內28國排序，台灣處於後段第18名，就算以2019年目前最新的基本工資745.16美元來看，台灣基本月薪勞工工資收入保障落後國際的情況仍是沒有改善。

此外，在時薪部分，台灣在OECD國家中也屬「後段班」。

莊爵安指出，OECD國家2018年最低時薪平均6.06美元，台灣為4.64美元，在28國中，排名雖略提高到第15名，但台灣基本時薪勞工勞較國際平均水準，每小時少領近1.5美元。

高教工會青年行動委員會代表蘇子軒表示，儘管政府聲稱「經濟果實應由勞資共享」，但是對於勞工來說，真相是這20多年來，經濟成長的果實大多被資方奪走。

1997年開始，基本工資在藍綠政黨輪替間凍漲了10年，漲幅遠低於經濟成長的速度。1997年至去年，人均GDP成長了87%，然而相較之下，基本工資僅調漲了46%。

就算直至2007年，基本工資終於恢復調漲，與OECD國家相比，台灣的平均年漲幅仍是世界各國裡頭的後段班。在28個國家中，台灣排名倒數第八，平均年漲幅僅2.22%，遠低於平均的4.20%。

蘇子軒表示，若蔡政府真要落實「經濟果實由勞資共享」，應該在平衡物價漲幅、反映勞資均等分配的精神下，依照「基本工資 ＝ 前期基本工資 × （1 + 消費者物價指數年增率） × （1 + 1/2 × 經濟成長率）」的公式進行調整，並且應回溯至開始凍漲的1997年。根據此公式，基本月薪和時薪應該調漲為29,972元、191元。