基本工資審議估調漲3~5% 許銘春：絕對不是「喊價」

2019-08-14 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



基本工資審議委員會議今（14）日上午登場，200多萬基層勞工加薪幅度今決定。會前勞資雙方依舊相互喊話，但勞動部長許銘春則強調，基本工資究竟調多少，「絕對不是喊價」，今年會依據多項重要數據指標，以最快速度凝聚共識。

許銘春開場表示，基本工資主要目的為照顧基層勞工基本生活，基於經濟情勢發展考量，基本工資適時調整有必要。

此外，由於勞動部近日曾明確表態，關於基本工資的方向朝「溫和調整」，幅度預估在3~5%，再加上今年經濟情勢優於去年，又面臨選舉年，一般預料調幅不會比去年低，若以5%計算，月薪可望調漲1,155元，攻上24K，時薪也可望同步調整，衝破150元。

但，今日多位資方代表則無奈表示，勞動部日前就已放出風聲，連3~5%的調幅都見報了，站在企業的立場，只能說，「如果一定要漲，政府也應拿出相關配套輔導企業」。

中華民國全國工業總會常務理事何語指出，近年韓國大幅調高基本工資，但相對的韓國政府也拿出141兆韓元，用於勞工失業補助、消費力提升、補助中小企業，以及鼓勵投資。若明年的基本工資再調漲，並採5%的漲幅的話，企業預估將增加300億的成本。

何語呼籲，就算政府一定要調漲基本工資，也應該幫助企業，「否則大家真的快活不下去了」。

學界代表台大國發所教授辛炳隆則認同勞動部的「溫和調整」，但他則進一步主張基本工資月薪和時薪不宜脫鉤。

今天會議七位勞方委員全數出席，七位資方委員也全數出席，政府委員四位，以及學界代表四位，也都全員出席。

蔡政府上台後，接連兩次大調基本工資，兩年合計調幅10%以上。

目前基本工資月薪為23,100元，時薪150元。一旦調高基本工資，約有本、外勞共169萬人（含本勞124萬、產業外勞及養護機構外勞共45萬人）、打工族39萬人，合計208萬餘人受惠。