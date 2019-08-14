影／基本工資審議會登場！ 勞資較勁 加不加薪就看今天
基本工資審議委員會今登場，攸關明年基本工資是否調漲，勞團在會前召開記者會，期盼至少要比照歷年標準，且不低於去年，目標調幅6%到8%，工商團體則堅持希望凍漲，更強調若基本工資漲5%，企業一年成本就增加300億元。
基本工資審議委員勞方代表、全國產業總工會理事長莊爵安強調，基本工資定義很清楚，當經濟與勞動環境穩定時，基本工資就是最低工資，是為了保障勞工的最低生活條件，照顧經濟弱勢的邊際勞工，但很遺憾的，這幾十年來常有經濟、政治因素介入，導致我國基本工資無法實質提升。
莊爵安表示，勞團肯定勞動部長許銘春數度表態希望基本工資能夠調升，從2016年開始年年有5%推升，全產總一慣立場是根據「最低生活標準乘以就業扶養比」計算，由最低生活標準乘以就業扶養比2.15，月薪需調至2萬9199元，我們也知道這樣的樹續部會一蹴可成，但希望至少比照歷年標準，至少不低於去年，目標調幅是6到8%。
莊爵安表示，勞團肯定勞動部長許銘春數度表態希望基本工資能夠調升，從2016年開始年年有5%推升，全產總一慣立場是根據「最低生活標準乘以就業扶養比」計算，由最低生活標準乘以就業扶養比2.15，月薪需調至2萬9199元，勞團也知道這樣的數據不會一蹴可成，但希望至少能比照歷年標準，且不低於去年漲幅，目標調幅是6到8%。
資方委員代表、中華民國工業區廠商聯合總會理事曾寶祥則呼籲，政府態度要拿出來，政策是什麼就直接了當講，政府該為資方設想如何降低成本，勞方不要埋怨連一個便當都買不到；資方委員代表、全國工業總會常務理事何語強調基本工資凍漲立場，他指出，若基本工資調5％，企業1年將增加300億元成本，若真要調漲基本工資，就應仿效韓國，政府主動釋出資源、配套幫助企業。
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