影／基本工資審議會登場！ 勞資較勁 加不加薪就看今天

2019-08-14 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



基本工資審議委員會今登場，攸關明年基本工資是否調漲，勞團在會前召開記者會，期盼至少要比照歷年標準，且不低於去年，目標調幅6%到8%，工商團體則堅持希望凍漲，更強調若基本工資漲5%，企業一年成本就增加300億元。

基本工資審議委員勞方代表、全國產業總工會理事長莊爵安強調，基本工資定義很清楚，當經濟與勞動環境穩定時，基本工資就是最低工資，是為了保障勞工的最低生活條件，照顧經濟弱勢的邊際勞工，但很遺憾的，這幾十年來常有經濟、政治因素介入，導致我國基本工資無法實質提升。

莊爵安表示，勞團肯定勞動部長許銘春數度表態希望基本工資能夠調升，從2016年開始年年有5%推升，全產總一慣立場是根據「最低生活標準乘以就業扶養比」計算，由最低生活標準乘以就業扶養比2.15，月薪需調至2萬9199元，我們也知道這樣的樹續部會一蹴可成，但希望至少比照歷年標準，至少不低於去年，目標調幅是6到8%。

莊爵安表示，勞團肯定勞動部長許銘春數度表態希望基本工資能夠調升，從2016年開始年年有5%推升，全產總一慣立場是根據「最低生活標準乘以就業扶養比」計算，由最低生活標準乘以就業扶養比2.15，月薪需調至2萬9199元，勞團也知道這樣的數據不會一蹴可成，但希望至少能比照歷年標準，且不低於去年漲幅，目標調幅是6到8%。