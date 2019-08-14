單身婚育租金補貼9月2日起受理申請 最高補貼5,000元

2019-08-14 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



單身青年及婚育家庭請注意，內政部表示，單身婚育租金補貼將於9月2日起受理申請，依身分及地區每月可補貼2,600元至5,000元不等，名額共2.4萬戶，減輕租屋負擔。

內政部表示，行政院已核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，主要補貼對象有三大族群，分別為20歲至40歲單身青年、兩年內新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭。

內政部表示，此方案將所得限制放寬到最低生活費2.5倍以下，以租屋所在地為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

舉例來說，在台北市租屋的單身青年，2018年平均每月所得必須低於4萬1,450元；若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，2018年平均每人每月所得須低於3萬6,445元，夫妻二人加上一名未成年子女的計算方式，為夫妻總所得除以12個月後，再除以三人，就可判斷是否低於3萬6,445元。

內政部提醒，申請方式包括臨櫃、郵寄及線上申請，如果是現場或郵寄，則是到租賃地的地方政府申請。

需要準備的申請資料除申請書外，檢附文件還包括戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其餘文件則視身分提供。