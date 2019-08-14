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基本工資漲不漲？ 勞資決戰周三揭分曉

2019-08-14 05:48聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

基本工資審議委員會將於今天上午10點登場，攸關明年基本工資走向，基層勞工和打工時薪族可否「加薪」，預料最快下午就會有結果。

勞團喊出最少漲5%，工商團體則以美中貿易戰、景氣為由，抗漲到底，雙方審議委員會中恐將上演唇槍舌戰、討價還價劇碼。

而身為基本工資審議委員會主席的勞動部長許銘春昨受訪時再度定調，「盼基本工資能往調升方向走」，才能真正照顧到邊際勞工。

目前基本工資月薪為2萬3100元、時薪150元，因基本工資已連3年調漲，漲幅幅度皆落在5%上下，明年又適逢選舉年，外界普遍看好這次可望再調，許銘春先前數度強調，希望往調升發展，7月底分別與基本工資審議委員勞方、資方代表會面交換意見，昨則重申立場，至於怎麼調、調幅多少，將充分尊重委員共同決議。

勞工團體今早也將於會議前召開記者會高喊訴求，認為根據「107年最低生活標準乘以就業扶養比」計算，最低生活標準為1萬3581元，乘以就業扶養比2.15，基本工資若一次漲足，月薪就需2萬9199元、時薪則調至169元；另一頭，資方代表則以外部經濟環境為由，堅持凍漲，「能不調就不要調」，但也有軟化聲音傳出，假設勢必要動，調漲幅度最好不要超過3%。

許銘春表示，基本工資審議委員會去年首度擺脫過去的喊價作法，由勞資政學四方代表參照具體社經指標，比如17項重要民生物資年增率、消費者物價指數(CPI)變動率、國內生產總值(GDP)成長率等，她強調，希望基本工資往調升方向走，但漲幅多少，勞動部則沒有預設，將尊重委員最後決議。

基本工資審議委員會今早將登場，勞團多次喊話，盼基本工資最起碼漲幅要5%。本報資料...
基本工資審議委員會今早將登場，勞團多次喊話，盼基本工資最起碼漲幅要5%。本報資料照片
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