大陸央行官員：貨幣政策仍有很大空間

2019-08-13 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



人民幣兌美元匯率跌破7元價位後，人民幣匯率將走向何處？中國人民銀行研究局副局長張雪春13日表示，當前人民幣匯率與中國經濟基本面大體一致，未來貨幣政策仍有很大空間。

中新社報導，自2015年「811」匯改以來，隨著大陸央行不斷完善人民幣匯率形成機制，匯率彈性不斷提高，波動率已接近主要發達國家貨幣水平。

「人民幣匯率在機制上是由市場供求決定的，」張雪春13日在一場中美經貿問題研討會上說，上述舉措提升了人民幣匯率政策的規則性、透明度和市場化水平。未來中國將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

對於人民幣匯率下一步走勢，張雪春強調，匯率水平長期取決經濟基本面，短期取決於市場信心、資金流動等因素。目前中國經濟基本面良好而且有彈性、有韌性，供應鏈基本完整，政策也有空間，人民幣匯率與基本面大體一致。

報導指出，與此同時，上半年中國金融領域亦有亮點顯現：一是宏觀桿杆率基本穩住；二是廣義貨幣M2和社會融資總量增幅與GDP基本相當；三是市場利率整體下行，企業融資成本明顯降低；四是官方正主動採取措施處理金融風險。