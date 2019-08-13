因應10%關稅 四大代工廠將由台灣出貨

2019-08-13 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



美中貿易戰10%關稅將要來臨，四大筆電代工廠已經準備好短期因應措施，將全面從改從台灣出貨，若關稅上升至25%，長期措施，則將遷移部分產能至東南亞，至於上升的成本，短期內將由客戶負擔。

廣達今（13）日舉行法說會，董事長林百里表示，「我一向謹慎，都準備好了」，之前輸美產品在台灣生產已經半年了，客人要在台灣生產什麼，我們是開飯店的，客人要點什麼菜都可以，客人的決定就是我們的決定。

林百里說，美國占廣達全部產品的三分之一，筆電增加10%關稅，對消費品來說，是很大的成本，一定要想辦法解決，長期來說，東南亞設廠已經評估了，這是一定的選項，但要等客人決定，一聲令下就可以運作。

廣達之前已經向中環購買新的林口廠擴產，來生產伺服器等高單價產品，另外，廣達總部旁仍有一塊3,000坪大的停車場，一旦有需要，也可以建廠因應。因應下半年旺季，廣達2019年第3季筆電出貨將季增0至5%，伺服器出貨全年仍是兩位數成長。

仁寶今天舉行法說會，總經理翁宗斌表示，因應10%關稅，客戶要求將筆電產能移回台灣桃園平鎮廠，8月開始小量出貨到美國，至年底會一直往上增加，由於台灣的研發與工程師資源都在，短期從台灣出貨至美國比較有優勢。

長期來說，翁宗斌說，2019年底仁寶越南廠就會開始量產個人電腦（PC）產品，因為越南在工資比較有優勢，美國約占仁寶PC三到四成比重，一切都看客戶，仁寶已經準備好了，台灣與越南都可以生產，至於增加的生產成本? 他強調，毛利率都已經是「保一總隊了，還要怎麼樣。」

由於品牌廠商在2019年第2季提前拉貨，仁寶第3季PC產品出貨將個位數季減，非PC產品仍將季增兩位數，至於第4季PC產品進入旺季，出貨量則會雙位數成長。

英業達表示，該公司桃園廠之前就有遷移產能，並占整體筆電產能的10%，因應貿易戰的10%關稅，可以提升到30%，預期未來幾個月，都會移轉產能，至於智慧裝置產品部分產能，則移到馬來西亞生產。

英業達預估，2019年第3季筆電出貨持平，伺服器出貨也持平，智慧裝置出貨會小增，第3季營收會較第2季小增。