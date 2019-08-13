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中經院、台經院同聲：台灣全年GDP穩居四小龍之首

2019-08-13 21:03經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處16日將修正經濟預測，近期美中衝突升溫，再加上陸客禁令外部干擾因素，台灣下半年雜音四起，但同時，亦有貿易戰轉單及台商回流投資等好消息不斷，外界關注主計總處周五是否可能上修GDP預測。

主計總處7月31日公布第2季初估經濟成長2.41%，遠超乎各界預期，且上半年經濟成長居亞洲四小龍之首。主計總處表示，若下半年經濟成長與前次（5月）預測值相同，今年全年經濟成長率將由先前預測的2.19%，上修到2.34%。

然而，川普8月初揚言對3,250億美元商品加徵關稅，使全球經濟風險加劇。台經院院長張建一分析，3,250億美元商品多為筆電、手機等終端消費品，一旦課徵10%關稅，恐使美國CPI上漲，不但可能導致12月聖誕節買氣減弱，也會限縮Fed的降息空間，為川普所不樂見之事。

川普意向飄渺，即便真的加稅，張建一說，對台灣下半年的GDP影響不至於超過0.2個百分點，今年全年經濟成長仍可維持2%以上的水準，穩居四小龍之首。

張建一並指出，主計總處原預估今年全年度淨出口對GDP負貢獻，但概估統計後，上半年淨出口出乎意料是正向貢獻。雖然下半年看似有雜音，但台積電高階半導體需求仍暢旺，產量成長也將對台灣出口有一定的穩定力量。

中經院經濟展望中心主任彭素玲更是同聲認為，台灣今年經濟成長毫無疑問、一定會是四小龍之中表現最好的。韓國受制於日韓貿易戰，經濟跌落谷底，而新加坡、香港各自有各自的難題，台灣作為一個外貿導向的國家，在全球經濟下行情勢下，確實已維持相對穩定的經濟情勢。

彭素玲並點出台灣今年下半年經濟成長三變數，首先是美中貿易戰，關鍵在9月1日川普是否真的會加徵關稅，究竟對台灣會是負面影響，還是會讓轉單效應更明顯？或許會推進台商更積極轉往其他地方布局，也可能轉機。

第二，國內景氣方面，目前來看，陸客禁令勢必對GDP服務輸出、民間消費有所衝擊，但下半年適逢選舉行情，影響幅度有待觀察。

第三，在金融面指標，9月Fed會不會降息，以及幅度有多少，台灣央行會不會維持利率不動。彭素玲說，近期多數國家都已經降息，在相對利差情況下，是否要有政策動作，央行是否採取政治動作，也是關注重點。

川普GDP降息

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