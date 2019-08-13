美中貨幣戰開打 貿易戰第三回合再升級

2019-08-13 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



美國總統川普8月突襲，宣布9月1日對三千億美元輸美的中國商品課10%關稅，中國則以放手人民幣貶值回應，彌補出口壓力，人民幣5日跌破7字頭心理關卡。此舉引發國際股匯市動盪，川普氣得指控中國是匯率操縱國，兩大強權的貿易戰從關稅戰、科技戰，升級為貨幣戰。