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全台上千億房產無人繼承 驚見清光緒出生的被繼承人

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億天價

台南豪雨狂下 逾7.8萬戶曾停電

2019-08-13 15:17經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台南豪雨狂下，根據台電最新統計資料顯示，中南部地區今（13）日遭豪雨侵襲，各地傳出停電，截至今日15時全國共計78,927戶曾停電，集中在高雄、屏東、台南、彰化及嘉義。

台電表示，經過搶修78,406戶已復電，剩台南市521戶仍停電（仁德、永康等區）。

停電豪雨台電

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