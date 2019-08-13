台南豪雨狂下 逾7.8萬戶曾停電

2019-08-13 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台南豪雨狂下，根據台電最新統計資料顯示，中南部地區今（13）日遭豪雨侵襲，各地傳出停電，截至今日15時全國共計78,927戶曾停電，集中在高雄、屏東、台南、彰化及嘉義。

台電表示，經過搶修78,406戶已復電，剩台南市521戶仍停電（仁德、永康等區）。