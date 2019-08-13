勞動事件法明年上路 勞動部修法加強工會集體訴訟扶助

2019-08-13 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



因應勞動事件法即將施行，勞動部今（13）日預告「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」修正草案，並於記者會中指出此次修法重點，是將「勞動調解程序」及「工會集體訴訟的扶助」納入勞工訴訟扶助範圍，避免勞工因訴訟費用而怯於訴訟，導致自身權益受損，以有效落實扶助勞工訴訟。

勞動部指出，勞動部自民國98年委託財團法人法扶基金會推動「勞工法律扶助專案」，陸續提供有律師代理酬金、訴訟期間必要生活費用，以及民事訴訟裁判費等扶助，截至今年6月底，共計准予扶助達2,4000多件，協助勞工爭取應有權益已超過34億元。

勞動部表示，「勞動事件法」已於去年11月9日經立法院三讀通過，施行日期將經由司法院另定。

勞動部勞動關係司司長王厚偉進一步指出，「勞動事件法」的訂定主要為強化當事人自主及紛爭統一解決的功能，特別新增「勞動調解程序」，並加強工會在集體訴訟中扮演的角色。

為因應「勞動事件法」即將上路，並持續落實扶助勞工訴訟的宗旨，勞動部特別進行「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」草案的修正，將勞動調解程序及工會集體訴訟的扶助，納入提供代理及相關法律扶助範圍，以更完善訴訟扶助機制。

王厚偉表示，其中「勞動調解程序」的範圍包含律師代理酬金、聲請費、裁判費及必要生活費，都是未來將擴大扶助的範圍。同時，此次也新增工會集體訴訟的扶助，同樣也包含律師代理酬金、聲請費及裁判費。