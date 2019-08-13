歐盟對台不鏽鋼「反傾銷」調查 經濟部協助業者因應

2019-08-13 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



歐盟針對台灣、中國及印尼熱軋不鏽鋼板和捲材啟動反傾銷調查，未來恐將加徵關稅。經濟部表示，由於事涉業者權益，目前不便公開哪些廠商可能受創，但已通知公協會轉達相關訊息，後續也將透過輔導和補助方式協助業者因應。

歐盟委員會在官方公報中說明，該項調查將判定台灣、中國和印尼對歐盟出口是否構成傾銷，以及傾銷的進口產品是否對歐盟產業造成損害。

經濟部貿易局副局長劉威廉指出，這個案子是歐盟在6月28日接到鋼鐵協會代表四家生產業者的投訴後，於8月12日公告，將針對台灣、中國及印尼熱軋不鏽鋼板和捲材啟動反傾銷調查。

貿易局表示，熱軋不鏽鋼板和捲材主要用於工業生產，包括機械、造船、配管及不鏽鋼桶等。

根據統計，歐盟去年對這二項產品的進口總額為10.2億美元，其中從台灣進口1億1,600萬美元，占比11.3%，是歐盟第二大進口來源；從中國進口5.4億美元，占了一半以上。

若從台灣出口來看，去年對全球出口熱軋不鏽鋼板和捲材的總額為4億1,600萬美元，歐盟是我最大出口市場，占比約26%。

劉威廉表示，歐盟啟動調查程序，後續將請廠商提供相關資料佐證，並且要求我國出口廠商填答問卷。

劉威廉表示，經濟部過去都有協助業者因應各國祭出的反傾銷措施，目前已經通知公協會轉達相關資訊，後續也會提供輔導與補助。